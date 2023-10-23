محافظ الشرقية يلتقي برئيس مجلس إدارة شركة النصر للخدمات والصيانة "كوين سرفيس"

التقى الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، اللواء خالد بيومي العربي، رئيس مجلس إدارة شركة النصر للخدمات والصيانة (كوين سرفيس) التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية والوفد المرافق له، وذلك لبحث وتعزيز أوجه التعاون والتنسيق بين المحافظة والشركة بما يعود بالنفع والفائدة على المواطنين في حضور المهندس محمد الصافي، سكرتير عام المحافظة.

رحب المحافظ برئيس مجلس إدارة شركة النصر للخدمات والصيانة (كوين سرفيس) والوفد المرافق له، مشيدًا بدور جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع لوزارة الدفاع وما يقدمه من طاقات إنتاجية بالسوق المحلية والمعاونة في مشروعات التنمية الاقتصادية بالدولة من خلال الاستثمار في المجالات الاستراتيجية، وكذلك التعاون مع أجهزة الدولة والقطاع الخاص في إقامة المشروعات المختلفة.

أوضح رئيس مجلس إدارة شركة النصر للخدمات والصيانة (كوين سرفيس) أن الشركة تعد إحدى شركات جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، والذي أنشئ بغرض دعم ومساندة القطاع الحكومي للحد من مشكلات البطالة وتوفير السلع الغذائية والمنتجات الاستراتيجية وزيادة الناتج القومي، حتى أصبح صرحًا شاملًا من صروح التنمية ودعامة أساسية من دعائم الاقتصاد الوطني.

وأضاف رئيس مجلس إدارة شركة النصر للخدمات والصيانة (كوين سرفيس) أن الشركة تستخدم الأساليب الحديثة وتعمل علي تطبيق نظم تكنولوجيا المعلومات في أداء الخدمات المتكاملة بالجودة والإتقان، طبقًا لمعايير وأسس الجودة العالمية حيث حصلت على الشهادات المعتمدة في مجال الجودة (الإدارة – البيئة – سلامة الغذاء).

أعرب رئيس مجلس إدارة شركة النصر للخدمات والصيانة (كوين سرفيس) عن تطلعه للتعاون مع المحافظة والاستفادة من المجالات المختلفة التي تقدمها الشركة ومنها خدمات (أعمال المكافحة والتطهير، خدمات التحول الرقمي، تأجير الحاويات والكرفانات المجهزة، إدارة وتشغيل مراكز الصيانة، الفنية والورش المتخصصة).

وفي نهاية اللقاء أشاد محافظ الشرقية بالخدمات التي تقدمها الشركة والتزامها بتطبيق الأساليب العلمية الحديثة وتكنولوجيا المعلومات، لتقديم الخدمة بشكل جيد ومرضى يتواكب مع تكنولوجيا العصر، مؤكدًا أن المحافظة على استعداد دائم للتعاون مع مختلف الجهات والأجهزة الحكومية للارتقاء بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين.