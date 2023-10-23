افتتاح معرض الكتاب الثانى عشر بجامعة المنصورة

افتتح الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة يرافقه الدكتور محمد عطية البيومى - نائب رئيس جامعة المنصورة لشئون التعليم والطلاب اليوم الأثنين "معرض جامعة المنصورة الثانى عشر للكتاب" و الذى تنظمه المكتبة المركزية بالجامعة خلال الفترة من 23 أكتوبر حتى 2 نوفمبر القادم

بحضور أعمداء ووكلاء الكليات المختلفة، وأمناء الجامعة المساعدين ، والدكتورأحمد عبد الله رزق - مدير وحدة المكتبة الرقمية بجامعة المنصورة والقائم بعمل مدير عام مكتبات الجامعة، عدد من الباحثين والطلاب بالجامعة، وممثلى دور النشر المشاركة فى المعرض.

و تفقد الدكتور شريف يوسف خاطر دور النشر المشاركة فى المعرض وأثنى على جهد المشاركين فى المعرضين العلمى والفنى بهذا المعرض، وأضاف أن معرض الكتاب أحد أهم سبل الارتقاء بالبحث العلمى الذى يساهم فى الارتقاء بتصنيف الجامعة، وأن المعرض يدعم تنمية المجتمع من خلال تعاون جامعة المنصورة مع بعض المدارس بمحافظة الدقهلية وتشجيع طلابها على الابتكار.

و أشار الدكتور أحمد عبد الله مدير وحدة المكتبة الرقمية بجامعة المنصورة إلى مشاركة ٢٥ دار نشر وتقديمها تخفيضات على أسعار الكتب تتراوح بين ٢٠٪ و٢٥٪ بالاضافة الى مشاركة ٦ من مراكز جامعة المنصورة فى هذا المعرض.

ونوه مدير وحدة المكتبة الرقمية بجامعة المنصورة بإقامة المعرض العلمي الثامن بمشاركة ٣٧ مشروع من طلاب المدارس والكليات فى مجالات الطب والهندسة والعلوم البيئية والعلوم الزراعية والعلوم والتكنولوچيا .

بالإضافة إلى المعرض الفني الثامن بمشاركة ٤٠ عمل فني من طلاب المدارس والكليات فى مجالات الرسم والخطط العربى والمجسمات .

وأشار عبد الله إلى أن لفعاليات المعرض العلمي والفني الثامن تتضمن العديد من الندوات وورش العمل تشمل ندوة العبقرية الجغرافية للجيش المصري في حرب أكتوبر، المنتدى العلمي الدولي الثاني بعنوان : الاستثمار في البحث العلمي وأوعية المعلومات عبر الويب الجمعية المصرية للتنمية التكنولوجية، ندوة نقدية : الأدب في الدراما )العالقة بين النص والصورة(، دور العلوم والتكنولوجيا في إعادة تأهيل الرياضيين والعودة للعب بعد الإصابة، دور التمريض في حرب أكتوبر، مشروعات الجمهورية الجديدة والانطلاق من Cop27 الى Cop28 ، ورشة عمل انتصارات أكتوبر في عيون الشباب والطالب .