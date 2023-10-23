رئيس الجمباز: نتائج منتخب الناشئين ببطولة البحر المتوسط إنجاز كبير وننتظر المزيد

أعرب الدكتور إيهاب أمين رئيس الاتحادين المصري والأفريقي للجمباز، وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي عن سعادته بالنتائج التي حققها الفراعنة خلال مشاركتهم ببطولة البحر المتوسط للناشئين التي اقيمت بتركيا خلال الفترة من 20 وحتى 22 أكتوبر الجاري.

وأضاف "أمين" ما حققه المنتخب الوطني للجمباز الفني ناشئين وناشئات من نتائج خلال تلك البطولة يعد انجاز كبير فى ظل المنافسة الصعبة مع ابطال الدول المشاركة

وأكد رئيس اتحاد الجمباز أنه يراهن على تتابع الأجيال في اللعبة خلال الفترة المقبلة مؤضحًا أن الجمباز المصري بخير ويسير بشكل مميز وبنجاحات واضحة للجميع، وننتظر المزيد من التطور والنتائج المميزة في قادم البطولات.

ووجه آمين الشكر الى وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور اشرف صبحي علي دعمه المستمر لاتحاد الجمباز وهو ما ظهر علي النتائج التي تحققت موخرا

وحقق أبناء النيل خلال البطولة 11 ميدالية متنوعة منها 3 ذهبيات و 3 فضيات و 5 ميداليات برونزية

وسطر منتخب مصر للجمباز الفني ناشئين وناشئات تاريخ جديد وتحقيق إنجاز كبير فى بطولة البحر المتوسط التي اقيمت فى تركيا.

حيث حقق مصطفى أحمد ميداليتين ذهبيتين كما حصد لاعب منتخبنا الوطني محمد عطية الميدالية الذهبية على جهاز العقلة بعد مستوى مميز للاعب وأداء كبير.

وحققت لاعبة منتخبنا شمس علي الميدالية البرونزية في نهائيات منافسات الجهاز الأرضي

وحقق اللاعب مصطفى أحمد ميدالية جديدة وهذة المرة فضية على جهاز العقلة بنهائيات بطولة البحر المتوسط 2023 المقامة بتركيا.

وحصل اللاعب محمد عطية على الميدالية البرونزية في نهائيات منافسات جهاز حصان الحلق،

كما حصلت جودي جوهر على الميدالية الفضية في نهائيات منافسات جهاز المتوازي ببطولة البحر المتوسط للجمباز الفني ناشئين 2023.

وجاءت باقي الميداليات عن طريق: برونزية لكلًا من منتخب الناشئين والناشئات على صعيد الفرق، إضافة إلى برونزية جودي جوهر في منافسات الفردي العام،

ويمثل منتخب الناشئين 3 لاعبين وهم: "مصطفى أحمد - محمد عطية - زياد بخيت"، فيما يشرف على الإدارة الفنية أحمد عبد الرحيم ومحمد عبد الرؤوف.

فيما يتكون منتخب الناشئات من الثنائي: "جودي عبد الله - شمس علي"، تحت إشراف المدير الفني زكريا غالب.

وترأس البعثة الدكتور علاء حامد عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للعبة للإشراف على كافة النواحي الإدارية.