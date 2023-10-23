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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

مُحاكمة 16 متهمًا بإنهاء حياة الطفلة بسنت غداً

محكمة
محكمة

تستكمل محكمة جنايات جنوب الجيزة، غداً الثلاثاء، مُحاكمة 16 متهمًا بإنهاء حياة الطفلة بسنت في منطقة بولاق الدكرور.

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 لفظت الفتاة أنفاسها الأخيرة بعد أن تلقت عيارًا ناريًّا أصابها أثناء نزولها للشارع وقت نشوب مُشاجرة بالأسلحة النارية، وبتراشق الزجاجات في منطقة بولاق الدكرور.

تُعقد الجلسة برئاسة المستشار عبدالناصر محمد حسنين، وعضوية المستشارين حسين فاضل عبدالحميد، وعماد الدين عيسى أحمد، وسكرتارية أحمد رفعت، ورأفت عبدالتواب.

وجهت النيابة العامة لـ 16متهمًا الاتهام في القضية رقم 13907 جنح بولاق الدكرور لسنة 2022، عندما اعتدوا عليها، أثناء نزولها إلى الشارع لشراء الأطعمة، وقت حدوث مشاجرة بالأسلحة النارية، وزجاجات المياه الغازية في دائرة القسم.

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