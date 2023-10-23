وصفات طبيعية لا تتخطى الـ 20 جنيها.. خبيرة تجميل تقدم روشتة العناية بالبشرة

تفضل الفتيات والسيدات الوصفات الطبيعية لتجميل ملامحهم ومن أجل الحصول على بشرة نضارة صافية خالية من العيوب مثل الأطفال وهذا الأمر يكاد أن يصعب حدوثه خاصة في ظل متغيرات الجو وعدم الاهتمام بشكل كافي بالبشرة.

وأوضحت خبيرة التجميل ميرنا مجدي الروشتة الصحيحة للحصول على بشرة نضارة خالية من العيوب وأبرز الوصفات الطبيعية الهامة لصحة البشرة في تصريح خاص لـ “بوابة الوفد”.

خبيرة التجميل ميرنا مجدي والمحررة الصحفية زينب النجار

خبيرة تجميل لـ الوفد: القرنقل خطة فعالة لملئ فراغات الحواجب

وأكدت أن يمكن للفتيات والسيدات وضع المكياج بواسطة مكونات طبيعية مثل البنجر ليحل محل البلاشر في الخدود والتنت للشفايف والقرنفل " بعد تسخين ظهره ليملئ فرغات الحواجب ويرسمها بشكل ساحر"، والصبار كعامل مهم لترطيب البشرة، بالأضافة الي الحكل الطبيعي لرسم العينين.

خبيرة التجميل ميرنا مجدي والمحررة الصحفية زينب النجار

واشارت أن هناك عوامل كثيرة تسئ لملامح الفتيات والسيدات في هذا العصر وأبرزها:-

-تاتو أو الميكروبليدنج للحواجب لانها يسئ لملامحها ويجعلها اسطنبه واحدة لا يمكن ان تتغير في أنظار الغير مهما ووضعت مكياج.

- تقشير الشعر الوبري

-وضع درجات غير مناسبة للون البشرة من كريم الأساس

- وضع لون كونسر غير متناغم مع لون البشرة لتبدو أكبر من عمرها الحقيقي لحدوث تجويف باللون الأبيض تحت العينين.

- وضع رموش المنك بدلًا من رموش البلاستيكية

- عدم ترطيب البشرة لفترات طويلة

- التقليل في شرب الماء

- عدم استخدان الغسول المناسب لطبيعية بشرتك سواء جافة أو دهنية أو مخطلطه.

- عدم أستخدام كريم المضاد لتجاعيد بعد تخطى عمر 29 عام، لكي يحمي البشرة من التجاعيد.

كورس ترطيب لبشرة نضرة

- استخدام الصبار على البشرة كمرطب طبيبعي

- نفرغ كبسولة فيتامين e تحت العين قبل النوم

- وضع زيت الزيتون أو جوز الهند على البشرة صباحًا

- استخدام البنجر بعد السلق لتطريب وتليون الخدود بالأحمر الناعم بدلًا من البلاشر للوك طبيعي هادئ