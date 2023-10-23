كُن لهم عونًا ونصيرًا.. آخر دعوات ناهد الصباح للشعب الفلسطيني قبل وفاتها

"اللهُمَّ يا من لا يُهزم جُنده ولا يخلف وعدُه، ولا إله غيره، كن لهم عونا ونصيرا" آخر كلمات الإعلامية الراحلة ناهد الصباح، التي دعمت بها الشعب الفلسطيني قبل ساعات من وفاتها في حادث أليم صباح اليوم الاثنين.

وفاة ناهد الصباح

أثار خبر وفاة ناهد الصباح، حالة من الحزن بين الوسط الإعلامي، خاصة في قطاع الأخبار بالتليفزيون المصري، ونعاها عدد كبير من الإعلاميين والصحفيين عبر صفحاتهم ونعاها العديد من أصدقائها وزملائها، كما نعتها صفحة ماسبيرو وكتبت عبر موقع فيسبوك: “إنا لله وإنا إليه راجعون توفيت إلى رحمة الله تعالى الزميلة الغالية ناهد الصباح بقطاع الأخبار إثر حادث أليم الله يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان”.

في السطور التالية أبرز المعلومات عن ناهد الصباح:

تخرجت من جامعة عين شمس‎ ودرست في أكاديمة ناصر العسكرية.

حصلت على ‎ماجستير في القانون الدولي جامعة عين شمس.‎

علمت ناهد الصباح في مجال قطاع الأخبار.

عملت الإعلامية بقطاع الأخبار في التلفزيون المصري.

الراحلة ناهد الصباح تابعت أحداث غزة باستمرار وكانت ترسل عبر صفحتها على فيسبوك، الكلمات الداعمة لشعب غزة، وفي آخر منشوراتها بعد قصف مستشفى المعمداني، قالت:"مات الطبيب، وَالْمُسْعِفُ، والجريح يقصفون المستشفيات والمدارس إسرائيل قصفت آخر مستشفى مسيحي في غزة اليوم، ما أدى إلى مقتل أكثر من 1000 مدني، إسرائيل قصفت مستشفى الميدان الأردني ، إسرائيل قصفت مدرسة تابعة للأمم المتحدة هذا الأسبوع، مما أسفر عن مقتل 30 طالبًا و11 موظفًا في الأمم المتحدة، إسرائيل دولة إرهابية، ولا يوجد حتى الان من يدينها، حسبي الله ونعم الوكيل".