ضبط 235 قضية مخدرات و110 قطع سلاح ناري

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتتمكن خلال24 ساعة من ضبط (235) قضية مخدرات ، (110) قطع سلاح ناري، وتنفيذ (69596) حكم قضائى متنوع.

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فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية .. فقد قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

فى مجال ضبط قضايا المخدرات : ضبط (235) قضية مواد مخدرة .. بإجمالى (258) متهم ضُبط خلالها الآتى :

كمية من مخدر الحشيش وزنت (105,530 كيلو جرام).

كمية من مخدر البانجو وزنت (37,250كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيروين وزنت (15,930 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيدرو وزنت (8 كيلو جرام).

كمية من مخدر الشابو وزنت (1,835 كيلو جرام).

كمية من مخدر الآيس وزنت ( 585 جرام).

كمية من مخدر الإستروكس وزنت (900جرام).

كمية من مخدر البودر وزنت (460 جرام).

عدد (1819) قرص مخدر.

فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء:ضبط (110 قطعة سلاح نارى بحوزة 96متهم).. وذلك على النحو التالى :

(6) بنادق آلية.

(14) بندقيةخرطوش .

(4) طبنجات.

(86) فرد محلى .

(159) طلقة مختلفة الأعيرة .

(10) خزينة متنوعة .

(184) قطعةسلاح أبيض .

فى مجال تنفيذ الأحكامتنفيذ (69596) حكم قضائى متنوع ، وذلك على النحو التالى:

(291) حكم جناية.

(21753) حكم حبس جزئى.

(3843) حكم حبس مستأنف.

(34366) حكم غرامة.

(9343) مخالفة.

فى مجال ضبط التشكيلات العصابية: ضبط (2) تشكيل عصابى ضما (6) متهمين إرتكبوا (2) حادث متنوع.

فى مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط (21) متهم.

فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (11) متهم.

فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة:ضبط (247) دراجة نارية مخالفة.

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (23283) مخالفة مرورية متنوعة.

فى مجال فحص السائقين:فحص (58) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية (8) منهم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجار استمرار الحملات الأمنية.

جدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.. واستمراراً للدور المنوط للقطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.