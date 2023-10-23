رئيس جامعة أسيوط يستقبل وفد لجنة قطاع الدراسات التربوية بالمجلس الأعلي للجامعات

استقبل الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، بمكتبه، وفداً ممثلاً عن لجنة قطاع الدراسات التربوية بالمجلس الأعلي للجامعات، برئاسة الدكتورة أمل سويدان رئيس اللجنة، وعدد من أعضاء اللجنة، وذلك في إطار زيارتهم للجامعة؛ للمشاركة ضمن فعاليات المؤتمر العلمي الدولي الثامن، بعنوان "تطوير التعليم: اتجاهات معاصرة، ورؤي مستقبلية" ، إلي جانب عقد الاجتماع الدوري الشهري للجنة بمقر كلية التربية، وذلك بحضور الدكتور حسن حويل عميد كلية التربية.

وخلال اللقاء، رحب الدكتور المنشاوي بوفد اللجنة في مستهل زيارتهم للجامعة، مؤكداً علي ريادة الجامعة وتميزها في مختلف المجالات العلمية، والبحثية في صعيد مصر، فضلاً عن انفتاحها علي كافة المستجدات العالمية، لخلق مناخ جامعي داعم للإبداع والابتكار، وتطوير ما تقدمه من برامج تعليمية، وأنشطة بحثية بمختلف الكليات؛ بما يواكب التطورات المعاصرة.

المنشاوي يؤكد أهمية الدور الفعال للقطاع التربوي في الارتقاء بمنظومة التعليم الجامعي…

وأكد الدكتور المنشاوي، علي أهمية الدور الفعال للقطاع التربوي في الارتقاء بمنظومة التعليم الجامعي، وتحقيق الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، وذلك في ضوء تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ورؤية مصر 2030، وهو ما يسهم بدوره؛ في إمداد المجتمع بخريج قادر على التعامل مع معطيات العصر، بمنظور متطور، وأساليب وتقنيات مناسبة وحديثة.

كما أشار رئيس الجامعة، إلي ما تتمتع به جامعة أسيوط من إمكانيات علمية وبشرية متميزة، جعلها تحتل مكانة متقدمة في أكبر التصنيفات الدولية، فضلاً عن امتلاكها لمنظومة متكاملة من المدن الجامعية، والطلاب الوافدين من مختلف البلدان العربية، إلي جانب المستشفيات الطبية الرائدة في مجالاتها المختلفة، فضلا عن تكاملها مع الجامعات الأهلية، وخلق قنوات من التواصل الفعال بين الطلاب، والعمل على ربط مكتسبات التعلم والبحث العلمي، باحتياجات المجتمع الحالية والمستقبلية.

ومن جانبه، أوضح الدكتور حسن حويل، أن الزيارة تستهدف مناقشة العديد من الموضوعات والقضايا المهمة ذات الصلة بالقطاع التربوي، كما يشارك الوفد في فعاليات المؤتمر العلمي الدولي الثامن، بعنوان "تطوير التعليم: اتجاهات معاصرة، ورؤي مستقبلية"، والمنعقدة فعالياته يومي ٢٣و ٢٤ من أكتوبر الجاري، إلي جانب عقد الاجتماع الدوري الشهري للجنة بمقر كلية التربية، والذي يستهدف تطوير لوائح المرحلة الجامعية الأولي، وتطوير لوائح الدراسات العليا.

رئيس جامعة أسيوط يستقبل وفد لجنة قطاع الدراسات التربوية بالمجلس الأعلي للجامعات

رئيس جامعة أسيوط يستقبل وفد لجنة قطاع الدراسات التربوية بالمجلس الأعلي للجامعات

رئيس جامعة أسيوط يستقبل وفد لجنة قطاع الدراسات التربوية بالمجلس الأعلي للجامعات