كشف ملابسات واقعة مصرع مزارع بقنا

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة دشنا بمديرية أمن قنا من إحدى المستشفيات بإستقبال جثة (مزارع - مقيم بدائرة المركز ) إثر إصابته بعيار نارى.

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وبسؤال شقيقه إتهم (مزارع آخر - مقيم بذات العنوان) لقيامه بإطلاق عيار نارى من بندقية آلية كانت بحوزته تجاه شقيقه فأحدث إصابته التى أودت بحياته وذلك لخلاف على حد فاصل بين أراضيهما بمنطقة جبلية كائنة بذات العنوان.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة لذات الخلاف ، وأرشد عن السلاح المستخدة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.. واستمراراً للدور المنوط للقطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.