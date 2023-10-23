"التغيرات المناخية .. تحدي العصر" ندوة تعريفية لمؤسسة المصرية الأصيلة

نظمت مؤسسة المصرية الأصيلة ندوة بعنوان "التغيرات المناخية ...تحدي العصر" بالتعاون مع الاتحاد العربي للتنمية البشرية برئاسة الدكتور عبد العال معروف رئيس الاتحاد تحت شعار "معاً من أجل بيئة خضراء .. وصحية .. وآمنة".

جاء ذلك بحضور الدكتورة منال درويش استاذ الصحة العامة وطب المجتمع بكليه الطب جامعة أسيوط ، والدكتور طلعت العمري أستاذ الكيمياء العضوية المتفرغ بكلية العلوم جامعة أسيوط ، والدكتور عماد الدين شعبان أستاذ فسيولوجيا الرياضة والصحة بكلية التربية الرياضية جامعة أسيوط ، والدكتور سيد شحاته أستاذ الزراعة والبساتين بكلية الزراعة جامعة أسيوط والشيخ خلف علي عمار مدير عام الوعظ والفتوى بالأزهر السابق وأمين عام لجنة مصالحات الازهر باسيوط.

افتتحت فعاليات الندوة الإذاعية أمل سلامة كبيرة مذيعين إذاعة شمال الصعيد ورئيس الهيئة الاستشارية للإعلام بالإتحاد العربي بأسيوط ورحبت بالضيوف والمحاضرين أعضاء هيئة التدريس من جامعة اسيوط تلاها كلمة الدكتورة حنان سعد الدين محمد رئيس الاتحاد العربي للتدريب وتنمية الموارد البشرية حيث قامت بالترحيب بالضيوف والمحاضرين مقدمة الشكر علي تلبية الدعوة وقامت بتعريف الإتحاد وأنشطته بالمحافظة ودور التغيير في الظروف المناخية على الأنشطة المجتمعية.

واستعرضت الدكتورة فاطمة الخياط رئيسة مجلس أمناء مؤسسة المصرية الأصيلة والمستشارة بالإتحاد العربي للتدريب لشؤون ذوي الهمم والحالات الخاصة ؛ التعريف بالمؤسسة وأهدافها التنموية والخيرية وأهمية الندوة المقامة .

مشيرة إلى أهمية التعريف الندوة التعريفية والمشاركة الايجابية والتفاعل في العمل الأهلي التطوعي معربة عن سعادتها بتواجد هذه الكوكبة من أساتذة جامعة أسيوط والشخصيات العامة بالمجتمع الأسيوطي وهو ما يدل على مدى أهمية هذه الندوة متمنية مزيد من التعاون والتنسيق بين الجهات والمؤسسات والهيئات المختلفة لتقديم خدمات أفضل للمواطنين في القطاعات المختلفة.

كما شهدت الندوة ؛ فقرة فنية وترفيهية "اسكتش استعراضي" لأطفال مدرسة الأكراد الابتدائية بقيادة رشا نصار الأستاذة بالمدرسة ورئيس الهيئة الاستشارية للتعليم بالاتحاد تهدف إلى التعريف بالتغيرات المناخية وأثرها علي الارض

يذكر أن أعضاء الهيئة الاستشارية للاتحاد العربي للتنمية البشرية هم (الدكتورة أزهار محمد حسن نائب رئيس الفرع ، والدكتورة جاكلين حليم ، ومروة أحمد عبداللاه ، والدكتورة نجلاء محمد طه ، وهيام سعد الدين ، والدكتورة رؤيه مدحت ، وعبير سعد الدين) كما شارك بالحضور الدكتور ابوالمجد عبدالمنعم والدكتورة الهام ياسين أعضاء مجلس أمناء مؤسسة المصرية.

وفي نهاية الحفل تم تكريم أعضاء هيئة التدريس المشاركين بالندوة فضلاً عن مجموعة الاطفال المشاركين بالفقرة الفنية من قبل الاتحاد العربي للتدريب وتنمية الموارد البشرية فرع أسيوط ومؤسسة المصرية الأصيلة.