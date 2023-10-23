تهديدات متواصلة لأنغام من الاحتلال الإسرائيلي| ما القصة؟

هاجمت الفنانة أنغام لأيام عدة متواصلة، أفيخاي أدرعي، المتحدث لجيش الاحتلال الإسرائيلي، وتلقينه درسًا قاسيًا تذكره بانتصار مصر فى حرب 1973، على مرأى ومسمع من الجميع، الأمر الذى لم ينتهِ عند هذا الحد، وأعلنت أنغام عن استقبالها رسائل تهديد من شخص مجهول تابع للكيان الصهيوني.

انطلق هجوم أنغام على أفيخاي أدرعي، ولماذا انتهى برسائل تهديد، هذا ما تكشفه السطور القادمة بسرد القصة الكاملة.

أنغام

بداية إشعال الموقف بين أنغام وأفيخاي أدرعي:

تفاصيل القصة تعود عندما هاجم جيش الاحتلال الإسرائيلي الشعب الفلسطيني بوحشية وقتل الأطفال، فيما كان يقوم أفيخاي أدرعي المتحدث لجيش الاحتلال الإسرائيلي يظهر علينا عبر صفحته بكلام كاذب، لا يمت للحقيقة بصلة، لتشتيت الرأى العام، وهو ما جعل أنغام تقوم بالدعاء عليه قائلة: ربنا ياخدك ويريحنا من وشك، في إشارة منها لأفيخاي أدرعي.

أفيخاي أدرعي ردًا على أنغام: أرجو ألا تكوني من مصير العذاب الأليم:

بعد دعوة أنغام وتداوله بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، قرر أفيخاي أدرعي الرد على أنغام عبر صفحته الرسمية قائلاً: حضرة الفنانة أنغام .. التي من المفترض أن تكون على قدر من الرقي فيما تنشره، إن الله سيفتكر عباده جميعًا وليس هناك من معمّرعلى هذه الأرض، لكن الفرق أن هناك من سيلقى في الآخرة العذاب الأليم، وهناك من سيفتقده، عز وجل، برحمته على أفعاله الإنسانية.

أفيخاي أدرعي

تابع أفيخاي أدرعي: أرجو ألا تكوني من مصير الفئة الأولى لدعمك مخطط دواعش حماس، الذين قتلوا واغتصبوا وحرقوا المدنيين الإسرائيليين وهم نائمون ودفعوا شعبهم نحو الجحيم بأفعال الحيوانات البشرية.

وبعد تدوينة أفيخاي أدرعي التى كتبها على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، لم تهدأ أنغام إلا بعد تلقينه درسًا قاسيًا أعادت من خلاله فرحة النصر على الكيان الصهيوني، فى عام 1973، قائلة: ‏انت يا اسمك ايه!! بدون رقي ولا أدب لأنك ما تستحقش الأدب في الكلام ولا التعامل.

أنا اسمي ‎أنغام مطربة مصرية عربية، عارف يعني ايه مصرية؟ يعني ‎مصر، الرقي والأدب مع الراقيين فقط مش مع اللي زيك يا ‎صهيوني، والإنسانية نعرفها احنا المصريين لما بعتنا لكم الأسرى بتوعكم مستورين بالبيچامات الكستور فاكر؟

أضافت أنغام: "بعد ما ‎الجيش المصري انتصر عليكم في حرب ٧٣ ورجع ‎سيناء منكم اللي كنتم محتلينها يا مغتصبين، الإنسانية بريئة من أمثالك وبريئة من أعمال جماعتك وجيشك المتوحش ‎النازي قاتل الأطفال والنساء والمدنيين الأبرياء. والدين بريء من أعمالكم وكذبكم "ولكل فعل رد فعل".

وتابعت: "شوف انت كام فعل عملتوه من يوم ما احتليتوا أرض فلسطين يا اسمك ايه انت!! و‎فلسطين وشعبها بيقاوموا محتلًا غاشمًا مجنونًا ومغتصبًا، يا قتلة الأطفال. والحيوانات بريئة من وحشيتكم".

أنهت أنغام حديثها، قال عز وجل "وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ".

أنغام

أنغام تتلقى تهديدًا صريحًا من الكيان الصهيوني:

فاجأت أنغام جمهورها عن تلقيها تهديدات من شخص مجهول ينتمى للكيان الصهيوني، وذلك من خلال منشور على صفحتها الرسمية بموقع الصور الشهير إنستجرام، قائلة: "تعرضت للتهديد وتلقيت على هاتفي الخاص رسالة تهديد شديدة الحقارة، ولم ينل مني إلا ضحكات استهزاء".

رسالة تهديد أنغام