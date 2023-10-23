إقبال كبير على إصدارات الأوقاف والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية

في أول أيام معرض الكتاب بكلية الدعوة الإسلامية بالقاهرة..

شهد معرض الكتاب بكلية الدعوة الإسلامية بجامعة الأزهر بالقاهرة، في أول أيامه إقبالًا كبيرًا من طلاب الكلية المصريين والوافدين وأعضاء هيئة التدريس، والذي تقيمه الكلية بالتعاون مع وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

وانطلقت فعاليات معرض الكتاب صباح اليوم الاثنين 23/ 10/ 2023م بحضور الدكتور محمد عزت محمد أمين عام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والدكتور محمد حسين المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر السابق، والدكتور محمد عبد الدايم الجندي عميد كلية الدعوة الإسلامية، والدكتور أحمد حسين عميد كلية الدعوة السابق، والدكتور أحمد غلوش عميد كلية الدعوة الأسبق، واللواء أسامة ياسين نائب رئيس المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف، والإعلامي الكبير الدكتور سعد المطعني، وعدد من السادة عمداء الكليات وأساتذة جامعة الأزهر وجمع كبير من الطلاب.

المعرض يقدم للطلاب وأعضاء هيئة التدريس خصمًا بنسبة تتراوح ما بين 25% إلى 50%

وخلال الافتتاح قدم الأستاذ الدكتور محمد المحرصاوي الشكر للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، على سرعة الاستجابة لإقامة المعرض، وعلى اهتمامه بأبنائه الطلاب من أبناء الجامعة، كما قدم الأستاذ الدكتور أحمد غلوش الشكر لوزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية على دورهما البارز في تصحيح المفاهيم ونشر الفكر الوسطي المستنير والارتقاء بالوعي الديني والثقافي للطلاب.

جدير بالذكر أن المعرض يقدم للطلاب وأعضاء هيئة التدريس خصمًا بنسبة تتراوح ما بين 25% إلى 50% على جميع الإصدارات التي تتعلق بقضايا التجديد والإصدارات الحديثة، وعلى جميع مطبوعات المجلس من المنتخبات والموسوعات العلمية.