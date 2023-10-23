نمو مبيعات فاين للحلول المتكاملة 3 أضعاف خلال عامين

استعرضت فاين للحلول المتكاملة في مصر استراتيجيتها للعمل بالسوق المصري وحجم أعمالها والخدمات والمنتجات التي تقدمها لعملائها، حيث تعتبر فاين للحلول المتكاملة الجهة المتخصصة بتوفير المنتجات والحلول الصحية المتكاملة للشركات والمؤسسات لدى مجموعة فاين الصحية القابضة، إحدى المجموعات الرائدة في مجال الصحة العامة وصناعة منتجات الورق الصحي والمعقمات طويلة الأمد على مستوى العالم.



وتقدم فاين للحلول المتكاملة حلول مبتكرة منها المناديل المعقمة والحفاضات بمختلف أنواعها سواء للأطفال او لكبار السن والمفارش الطبية ومطهرات اليد والمعقمات ووغيرها للشركات والمؤسسات من مختلف القطاعات وذلك لضمان بيئة نظيفة وآمنة وصحية. هذا وتشمل القطاعات التي تخدمها فاين للحلول المتكاملة كلا من الفنادق والمطاعم والمؤسسات الصحية والتعليمية والشركات والمراكز التجارية ومراكز التسوق، بالإضافة إلى العديد من القطاعات الأخرى.



وقد نجحت فاين للحلول المتكاملة منذ تأسيسها في عام 2007 في الحصول على مجموعة متنوعة من الشهادات المعتمدة بالإضافة إلى تعاونها مع أبرز المؤسسات العالمية في مجال الصحة والنظافة، حيث يأتي على رأسهم الجمعية الطبية العالمية (MWA)، وهي جهة دولية مرموقة في مجال الصحة ومعنية بنشر أفضل الممارسات والبرامج والبحث والتعليم والتدريب والخدمات والتي تتخذ من الولايات المتحدة الأمريكية مقراً لها.



وخلال السنوات الماضية، أطلقت فاين للحلول المتكاملة والجمعية الطبية العالمية العديد من البرامج على المستوى العالمي والتي تلتزم بتطبيق أعلى معايير النظافة، وهو ما يؤكد على الدور البارز الذي تلعبه فاين للحلول المتكاملة كمورد موثوق في تعزيز معايير النظافة في مختلف القطاعات. ومن بين هذه البرامج برنامج "فاين داين"، المخصص للمطاعم والمقاهي حيث يضمن تجهيزها بمستلزمات النظافة الأساسية لحماية عملائهم، وبرنامج مخصص للنظافة والتعقيم للقطاع الصحي، حيث يساعد المراكز الصحية والعيادات والأطباء على اتباع إجراءات النظافة التي توصي بها الجمعية الطبية العالمية (MWA) مما يضمن تميز هذه المنشآت عن باقي مقدمي الخدمات الصحية.



وقال شريف عادل، رئيس فاين للحلول المتكاملة في مصر: "تحتل فاين للحلول المتكاملة مكانة رائدة في السوق المصري منذ نشأتها، نظرًا لقيامنا بتطبيق أعلى معايير التميز والتزامنا الدائم بالبحث والتطوير، إلى جانب الاستثمار في أحدث أنواع التكنولوجيا، بالإضافة إلى شراكاتنا المتنوعة مع كبرى المؤسسات والهيئات العالمية المتخصصة في مجال الصحة والنظافة، وبالطبع توظيفنا لفريق عمل متميز يلبي كافة احتياجات عملائنا المتنوعة."



وأشار عادل إلى أن فاين للحلول المتكاملة تعتبر السوق المصري من أهم وأكبر الأسواق التي تعمل بها، مضيفًا: "تستخدم فاين للحلول المتكاملة نحو 6,000 طن من المنتجات الورقية الصحية، وتقوم بخدمة أكثر من 4,000 عميل، وتمثل نسبة مبيعاتها 12% من اجمالي مبيعات المجموعة في مصر بعدما استطاعت أن تحقق معدل نمو في المبيعات يقترب من 3 أضعاف في الفترة من 2021 وحتى 2023."



كما أكد أن جميع منتجات فاين للحلول المتكاملة تخضع للتعقيم ولا يتم لمسها باليد أثناء عملية التصنيع، حيث حصلت تقنية "ستيري برو SteriPro" الخاصة بمجموعة فاين على براءة اختراع، وهي تقضي على الجراثيم بنسبة 99%، مما يضمن وصول منتجات ورقية معقمة للمستهلك وبالتالي استخدامها بشكل آمن، لافتاً إلى أن جميع المنتجات الورقية الصحية يتم تصنيعها من لبٍ بكر 100٪، وذلك من خلال مزودي اللب المعتمدين فقط من قبل مجلس رعاية الغابات (FSC).



وتلتزم فاين للحلول المتكاملة بالابتكار الدائم وبذل كافة الجهود لضمان صحة المستهلكين. كما تلتزم بالاستدامة، حيث تتضح جهودها الدائمة للحفاظ على البيئة من خلال خفض استهلاك الطاقة والمياه وهو ما يتماشى مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة. كما قامت فاين للحلول المتكاملة بطرح العديد من البرامج العالمية لخدمة مختلف الجهات وتنفيذها في مصر والإمارات العربية المتحدة والسعودية والأردن.