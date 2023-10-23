الإثنين 23 أكتوبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

الرئيس الإيطالي يدعو إلى تجنب التصعيد بالشرق الأوسط

الصراع بين إسرائيل
الصراع بين إسرائيل وحماس

دعا الرئيس الإيطالي سيرجو ماتّاريلا، إلى ضرورة تجنب تصعيد العنف في الشرق الأوسط، والالتزام بحل مشترك وسلمي في تلك المنطقة.

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مرصد الأزهر: الاحتلال يرفض ترك مكان آمن للمدنيين في غزة

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مباحثات بين وزيري الخارجية السعودي والسوري حول التصعيد العسكري في غزة

وقال ماتاريلا في تصريح له اليوم عقب لقائه نظيره الفنلندي ساولي نينيستو حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإيطالية (آكي) - إن محادثاته مع نظيره الفنلندي ركزت على الأوضاع في الشرق الأوسط وضرورة تجنب التصعيد، والعودة إلى المسار الذي من شأنه أن يؤدي إلى حل متوافق عليه وسلمي.

 

وفي سياق متصل، أكد وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، سعي بلاده المتواصل لمنع إضفاء طابع إقليمي على الحرب في قطاع غزة، قائلا "يجب علينا التأكد من أن تبقى لبنان وإيران لا تشكلان جزءاً من الصراع بين إسرائيل وحماس".

 

وأضاف "أن مخاطر امتداد رقعة الصراع قائمة، ولهذا السبب نعمل على ضمان ألا يتحول هذا الأمر إلى حقيقة"، مبينا أن العمل الدبلوماسي أمر أساس، من جانب أوروبا والولايات المتحدة، إذ يعمل الجميع للحيلولة دون أن يكون هناك أي تصعيد، ولكي لا تشتعل النيران في الشرق الأوسط.

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