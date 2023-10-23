الرئيس الإيطالي يدعو إلى تجنب التصعيد بالشرق الأوسط

دعا الرئيس الإيطالي سيرجو ماتّاريلا، إلى ضرورة تجنب تصعيد العنف في الشرق الأوسط، والالتزام بحل مشترك وسلمي في تلك المنطقة.

وقال ماتاريلا في تصريح له اليوم عقب لقائه نظيره الفنلندي ساولي نينيستو حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإيطالية (آكي) - إن محادثاته مع نظيره الفنلندي ركزت على الأوضاع في الشرق الأوسط وضرورة تجنب التصعيد، والعودة إلى المسار الذي من شأنه أن يؤدي إلى حل متوافق عليه وسلمي.

وفي سياق متصل، أكد وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، سعي بلاده المتواصل لمنع إضفاء طابع إقليمي على الحرب في قطاع غزة، قائلا "يجب علينا التأكد من أن تبقى لبنان وإيران لا تشكلان جزءاً من الصراع بين إسرائيل وحماس".

وأضاف "أن مخاطر امتداد رقعة الصراع قائمة، ولهذا السبب نعمل على ضمان ألا يتحول هذا الأمر إلى حقيقة"، مبينا أن العمل الدبلوماسي أمر أساس، من جانب أوروبا والولايات المتحدة، إذ يعمل الجميع للحيلولة دون أن يكون هناك أي تصعيد، ولكي لا تشتعل النيران في الشرق الأوسط.