وكيل تعليم الغربية يشهد انطلاق المشروع القومي لتطوير منظومة الشباب

شهد اليوم ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، انطلاق المشروع القومي لتطوير منظومة الشباب والرياضة بالغربية، من مدرسة المهندس منير عطية الابتدائية، التابعة لإدارة غرب طنطا التعليمية تحت رعاية وإشراف هيئة الرقابة الإدارية بالغربية.

وقد بدأت اللجنة العليا بالمسح الطبي الرياضي الشامل، كأحد مستهدفات المشروع، حيث كان في استقبال اللجنة، الأستاذ ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، الدكتور السيد العراقي مدير عام الشئون التنفيذية بالمديرية، الأستاذة مرفت مجاهد، مدير عام إدارة غرب طنطا التعليمية، الأستاذ إسماعيل المرسي، مدير إدارة التعليم الابتدائي بالمديرية، والدكتور أيمن الهنداوي، موجه عام التربية الرياضية، والأستاذ أحمد منير، رئيس مجلس أمناء إدارة غرب طنطا، ومدرسة منير عطيه، والذي قام بالإشراف على تجهيز المدرسة لاستقبال اللجان.

وقد باشرت اللجنة الطبية من كلية الطب والصحة المدرسية والتأمين الصحي، عملية المسح الطبي، بحضور أ.د محمود سليم، نائب رئيس الجامعة، أ.د أحمد غنيم، عميد كلية الطب، أ.د محمد حنتيرة، وكيل الكلية، الدكتور أسامة بلبل، مدير مديرية الصحة بالغربية، الدكتور تامر مدور، مدير التأمين الصحي، كما باشرت اللجنة المسح الرياضي الشامل، والذي تشرف عليه كلية التربية الرياضية بطنطا، بحضور أ.د علاء حلويش، أ.د أماني البحيري، أ.د هاله عمر، أ.د مرام سراج الدين، وأ.د إيناس هاشم.

وقد أثنى وكيل الوزارة على أداء معلمي ومعلمات التربية الرياضية الذين قاموا بتنفيذ الاختبارات على عدد ٥٣٥ طالب وطالبة بعد أن أدوا جميعاً دورة تدريبية متخصصة لكافة معلمي التربية الرياضية بمديرية التربية والتعليم بالغربية، حيث أشرف على الدورة الدكتور السيد العراقي مدير عام الشئون التنفيذية بالمديرية، والاستاذ إسماعيل المرسي، مدير إدارة التعليم الابتدائي بالمديرية.

حيث حضر ورشة العمل التدريبية عدد ١٢٠٠ معلم ومعلمة تربية رياضية بمتابعة دورية من الدكتورة إيمان حسن، رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية بوزارة التربية والتعليم.

ويهدف المشروع الكشف على الطلاب الموهوبين رياضيا ورعايتهم، كأحد مشروعات إعداد البطل الأوليمبي في مختلف الرياضات الفردية والجماعية.