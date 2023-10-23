محافظ سوهاج يشهد فعاليات الندوة التثقيفية للأئمة والواعظات بالأوقاف

شهد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، فعاليات الندوة التثقيفية للأئمة والواعظات بالأوقاف تحت عنوان " الدفاع عن الأوطان والأرض والعرض "، والتي أقيمت بقاعة المؤتمرات الكبرى بديوان عام المحافظة، بحضور السيد أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، والدكتور محمد حسنى وكيل وزارة الأوقاف بسوهاج، ولفيف من الأئمة والواعظات من مختلف مراكز المحافظة.

بدأت فعاليات الندوة التثقيفية بعزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية، أعقبها تلاوة آيات من الذكر الحكيم للقارئ الشيخ أشرف عبدالعال، مدير إدارة أوقاف أخميم، تلاها عرض فيلم تسجيلي عن إنجازات الدولة المصرية في محافظة سوهاج خلال الأونة الأخيرة.

ثم كلمة لوكيل وزارة الأوقاف بسوهاج تحدث خلالها عن ضرورة إلمام الأئمة والواعظات بما يتحقق من مشروعات قومية تنموية على أرض الواقع، والتواصل مع القيادات السياسية للتعرف على ما تنجزه الدولة من مشروعات وتنمية في مختلف المجالات.

وفي كلمته رحب محافظ سوهاج بالحضور جميعا في ديوان عام المحافظة، بيت الأسرة السوهاجية، معبرا عن اعتزازه وتقديره لرجال الأوقاف، ودورهم الهام فى نشر المفاهيم الصحيحة والتصدي بكل قوة للمفاهيم المغلوطة والإشاعات التى تسعى إلى الهدم والسلبية، مشيرا إلى أهمية أن يعى الإمام والواعظ بما يدور حوله من قضايا مختلفة، وأهمية الترابط والوحدة، والإطلاع على ما يجرى وما تنفذه الدولة من مشروعات بميزانيات غير مسبوقة لتحقيق التنمية الشاملة وتوفير حياة كريمة للمواطنين ، داعياً المولي عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها من كل مكروه وسوء تحت القيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي.

وفى لقاء مفتوح استمع محافظ سوهاج للعديد من الأئمة والواعظات، وأجاب على الأسئلة التي تجول بخاطرهم والتي تناولت أبرز القضايا والموضوعات الجارية على الساحة.