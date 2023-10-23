وزير الرياضة يقوم بجولة تفقدية بنادي المصري القاهري

قام الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، يرافقه الدكتور سيد حزين، مدير مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة، والمهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضارية، والمهندس تيسير مطر، رئيس مجلس إدارة النادي المصري القاهري، بجولة تفقدية في النادي المصري القاهري، وذلك للوقوف على اخر المستجدات في عملية التطوير و الانشاءات قبل افتتاحه في المرحلة المقبلة.

وشدد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على ضرورة الانتهاء من كافة الأعمال الإنشائية والانتهاء من كافة مرافق النادي خلال التوقيتات الزمنية المحددة مؤكدا على أهمية الالتزام بافضل المعايير والمواصفات الفنية والمعمارية .

واضاف وزير الشباب والرياضة ان أعمال التطوير والانشاءات الجديدة التى تنفذها الوزارة فى مختلف قري ومدن محافظات الجمهورية تأتي ضمن رؤية الدولة المصرية وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، من أجل تطوير كافة المنشآت فى جميع محافظات الجمهورية، وهو الأمر الذي يعكس رؤية الدولة المصرية على مدي أهمية النهوض بالبنية التحتية لتطوير الرياضة في مصر بالإضافة إلى تقديم أفضل الخدمات من أجل الشباب وجميع الأسر المصرية التي تستفيد من هذه المنشآت.

كما أوضح وزير الرياضة أن النادى المصرى القاهرى كمنشأة رياضية سيساهم فى تقديم أبطال لمصر فى مختلف الألعاب الرياضية، ويقدم خدمات مجتمعية كاملة للأعضاء والأسر عقب الانتهاء من تطويره وإنشائه بشكل كامل.

كما قام وزير الرياضة بجولة في النادي والتي شملت العديد من الاماكن ومنها "ملاعب كرة قدم وملاعب متعددة الأغراض، وحمامات سباحة، وصالات للألعاب الرياضية، ومناطق مخصصة للأسر وللأطفال".