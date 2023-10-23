رئيس الوزراء الماليزي يشدد على وقف الهجمات في غزة

شدد رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم اليوم الاثنين على أن الأمر الرئيسي الذي يجب على جميع الأطراف، بما في ذلك القوى الكبرى، القيام به وسط تصاعد الصراع في غزة هو وقف الهجمات في تلك المنطقة.

وقال أنور في مستهل زيارة عمل إلى القاهرة تستغرق يومين، في كلمة أوردتها وكالة الأنباء الماليزية "برناما"- إن جريمة قتل الأطفال والنساء والفلسطينيين الأبرياء في غزة يجب أن تتوقف فورا.

وأضاف: " ماليزيا ليست دولة كبيرة أو دولة عربية، وليست من دول جوار فلسطين، لكننا مسئولون عن التعبير عما يدور بداخل المسلمين والشعب الفلسطيني".

وعبر أنور في وقت سابق اليوم عن استيائه من موقف القوى الكبرى مثل الولايات المتحدة وأوروبا، الذي يبدو جليا أنها تتباطأ عمدا في إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة، و اتخاذ خطوات لوقف القسوة والقمع والقتل الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني في قطاع غزة .

وفي سياق متصل قال الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، إنه أطلق صاروخاً اعتراضياً نحو هدف جوي مشبوه عبَر من الأجواء اللبنانية.

وأضاف دانيال هغاري، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، في بيان، أنه جرى تفعيل صافرات الإنذار في الشمال، عقب عملية إطلاق الصاروخ الاعتراضي، ولم يوضح طبيعة الهدف الذي جرى اعتراضه.

وتشهد الحدود اللبنانية الإسرائيلية اشتباكات يومية بين حزب الله وفصائل لبنانية وفلسطينية أخرى من جهة، وبين الجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، وينفّذ المقاتلون اللبنانيون والفلسطينيون هجمات بصواريخ مضادّة للدروع ضد ثكنات إسرائيلية على الحدود، بينما يردّ الجيش الإسرائيلي بقصف مدفعي وجوي.

وأعلن حزب الله خسارة نحو 20 مقاتلاً في تلك المعارك، بينما أعلنت «سرايا القدس»، الذراع العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي، مقتل 4 من عناصرها في جنوب لبنان.