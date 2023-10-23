الإثنين 23 أكتوبر 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

ولي العهد السعودي يعلن اطلاق كأس العالم للرياضات الإلكترونية

بوابة الوفد الإلكترونية

أعلن الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي ، مساء اليوم الإثنين إطلاق بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية، كما تقرر أن تستضيف المملكة فعالياته بشكل دوري سنوي ابتداء من صيف العام المقبل2024.
 

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وأعلن ولي العهد السعودي شارة الانطلاق ، على هامش مؤتمر الرياضة العالمية الجديدة، الذي تستضيفه السعودية.
كما أشار ولي العهد إلى إنشاء مؤسسة كاملة تحمل اسم كأس العالم للرياضات الإلكترونية ، تهدف إلى الاستفادة من المنظومة الإلكتروتية وتحقيق عوائد اقتصادية.

وأكد ولي عهد السعودية خلال تصريحاته ، على أن بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية بمثابة الآن الخطوة الطبيعية القادمة في رحلة المملكة تماشيًا مع الاستثمار الرياضي في كرة القدم ، من أجل أن تكون المملكة في المركز العالمي الأول للألعاب والرياضات الإلكترونية.
وشدد بن سلمان ، على أن البطولة هذه تأتي ضمن  مستهدفات رؤية المملكة 2030، بما في ذلك تنويع مصادر الاقتصاد والاستثمار،  وتنشيط السياحة مع تقديم خدمات ترفيهية.

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