ولي العهد السعودي يعلن اطلاق كأس العالم للرياضات الإلكترونية

أعلن الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي ، مساء اليوم الإثنين إطلاق بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية، كما تقرر أن تستضيف المملكة فعالياته بشكل دوري سنوي ابتداء من صيف العام المقبل2024.





وأعلن ولي العهد السعودي شارة الانطلاق ، على هامش مؤتمر الرياضة العالمية الجديدة، الذي تستضيفه السعودية.

كما أشار ولي العهد إلى إنشاء مؤسسة كاملة تحمل اسم كأس العالم للرياضات الإلكترونية ، تهدف إلى الاستفادة من المنظومة الإلكتروتية وتحقيق عوائد اقتصادية.



وأكد ولي عهد السعودية خلال تصريحاته ، على أن بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية بمثابة الآن الخطوة الطبيعية القادمة في رحلة المملكة تماشيًا مع الاستثمار الرياضي في كرة القدم ، من أجل أن تكون المملكة في المركز العالمي الأول للألعاب والرياضات الإلكترونية.

وشدد بن سلمان ، على أن البطولة هذه تأتي ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030، بما في ذلك تنويع مصادر الاقتصاد والاستثمار، وتنشيط السياحة مع تقديم خدمات ترفيهية.