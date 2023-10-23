محافظ الفيوم يستقبل الإعلامي مصطفى بكري ويناقشان خطط التنمية

استقبل الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، الإعلامي مصطفي بكري، عضو مجلس النواب، على هامش زيارته لمحافظة الفيوم، لإلقاء ندوة بالجامعة حول ذكرى انتصارات اكتوبر المجيدة.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب محافظ الفيوم، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ، المتحدث الرسمي للمحافظة.

خطط التنمية …

خلال اللقاء، تم تبادل أطراف الحديث حول خطط التنمية، وفرص الاستثمار الواعدة على أرض محافظة الفيوم، في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الذي يعطي لمحافظات الصعيد بشكل عام، ولمحافظة الفيوم بشكل خاص، أهمية كبيرة في تنفيذ الخطط والمشروعات التنموية.

كما تم خلال اللقاء استعراض جانب من مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي بدأت مرحلتها الأولى بقرى مركزي اطسا ويوسف الصديق، ودور هذه المبادرة في رفع كفاءة البنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لأهالي المركزين، ولفت المحافظ إلى أن العمل يجري على قدم وساق استعداداً لتنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة بقرى مركزي طامية والفيوم.

وأشار محافظ الفيوم، إلى أن المحافظة تتميز بتنوع مقوماتها التنموية في مختلف القطاعات، وتسعى لاستغلال هذه المقومات بالشكل الأمثل، الذي يسهم في جذب استثمارات جديدة ودفع عجلة التنمية، فضلاً عن توفير المزيد من فرص العمل لأبناء المحافظة.





































