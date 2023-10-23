استحداث نظام لتكريم العاملين بجامعة جنوب الوادي

أعلن الدكتور أحمد عكاوى، رئيس جامعة جنوب الوادى، بناء نظام تكريم أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة تحت شعار " جامعة جنوب الوادى تقدر منسوبيها.

وأشار رئيس الجامعة أن المشروع يهدف إلى إعداد دليل يتضمن نظام التكريم لاعضاء هيئة التدريس والعاملين ويتضمن ذلك وصفاً تفصيلياً للحالات التى تستوجب التكريم ونوع التكريم (مالى – معنوى ) والية التكريم ( حفلة – مقابلة .. ) .

وأوضح رئيس الجامعة، أن استحداث هذا النظام نتيجة عدم وجود نظام للتكريم من خلال دليل شامل وتفصيلى كما أن حالات التكريم تتم بشكل فردى دون معيار محدد وأن هذا النظام سيرفع معدل الرضا بين منسوبى الجامعة عن نظام التكريم.

وأضاف رئيس الجامعة، أن خطوات بناء هذا النظام تتضمن تشكيل اللجنة الإشرافية والتنفيذية على المشروع واعداد مسودة الدليل والمراجعة القانونية للدليل ونشره ورقيا والكترونيا مع عقد ورش عمل تدريبية لمسئولى العلاقات العامة على محتويات الدليل.