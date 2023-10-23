إعلام الغردقة ينظم ندوة بعنوان " المشاركة السياسية وبناء المجتمع "

عقد مجمع إعلام الغردقة ندوة بعنوان

“المشاركة السياسية وبناء المجتمع” بمعهد صحي بالغردقة حاضر باللقاء فضيله الشيخ رضا عكاشة إمام وخطيب بمديرية أوقاف البحر الأحمر.

والذي أكد أن المشاركة السياسية واجب وطني وقومي لابد من تأديته .. مؤكدًا على دور الشباب في النهوض بالمجتمع مع إعطاء أمثلة من السيرة النبوية وغزوات الرسول لشباب كان لهم دور بارز في إعلاء راية وشأن الاسلام في عهد الرسول فالأمم والشعوب لا تبنى ولا تنهض إلا بسواعد الشباب.

كما تناول اللقاء دور المشاركة السياسية في استكمال مسيرة التنمية وبناء الوطن والحفاظ على أمنه واستقراره من خلال دعم الخطط والمشروعات القومية التى تهدف لرفع مستوى المعيشة ودعم الاقتصاد القومى.