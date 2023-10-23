غني بالفيتامينات.. حضري ساندويتش روستو اللحم

يعد الروستو من أشهر الأكلالات التي تنتمي للأصل الأمريكي، وذاع شهرته في معظم أنحاء العالم وهو يحضّر عادةً في المناسبات على وجبات الغداء، يتكوّن من اللحم المقطّع إلى شرائح، والخضار كالذرة والبازيلا.

وإذا كنتِ تبحثين عن وصفة غنية بالفيتامينات والمعادن لصحة أفراد أسرتك ومختلفة عن غيرها حضري هذة الوصفة بجانب بجانب أطباق من المقبلات أو السلطات على سفرة الغداء.

قدمي وصفة ساندويتش روستو اللحم المليء بلحم الروستو المطبوخ والمتبل بالثوم والبهارات، مع الجبنة المميزة والغنية بالطعم الرائع.

المقادير

- لتحضير الروستو:

لحم البقر: 800 غم

الثوم: رأس (مقشر ومقطع)

ملح: ملعقة صغيرة

فلفل أسود: نصف ملعقة صغيرة

الزيت النباتي: 2 ملعقة كبيرة

البصل: 1 حبة

القرفة: عود

- لتحضير الساندويتش:

الخبز: 4 قطع (خبز شيباتا / مقطع طولياً إلى جزئين متساويين)

الروكا: كوب (جرجير)

جبن ايدام: 200 غم (مقطع شرائح)

- لتحضير الصلصة:

الخردل: 2 ملعقة كبيرة

العسل: 2 ملعقة كبيرة

ملح: حسب الرغبة

الفلفل الأبيض: رشّة

طريقة التحضير

لتحضير الروستو: اخلطي الثوم مع الملح والفلفل الأسود في وعاء، ثم أحدثي بعض الثقوب في قطعة اللحم، وضعي في كل ثقب قطعة من الثوم.

قلبي الروستو بالزيت في قدر ضغط على حرارة متوسطة حتى يتغير لونه من كل الجهات.

أضيفي البصل والقرفة، ثم اغمري المكونات بالماء، واضغطي القدر لمدة 35 دقيقة حتى ينضج اللحم، ثم ارفعي اللحم من القدر وقطعيه إلى شرائح رفيعة.

لتحضير الصلصة: في وعاء، اخلطي مكونات الصلصة وادهني بها الجزء السفلي للخبز.

أضيفي الروكا، والجبن، وشرائح الروستو، ثم غطي المكونات بالجزء الأعلى للخبز وقدمي الساندويشات.