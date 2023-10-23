تسلم 20 جهاز عروسة للفتيات بالمنيا

قام الدكتور محمد أبو زيد نائب محافظ المنيا ، بتسليم التجهيزات الخاصة بـ 20عروسة من فتيات المحافظة ، والتي ستشارك بها محافظة المنيا يوم الجمعة القادم ، في حفل الزفاف الجماعي بالمنطقة المركزية العسكرية بالقاهرة.

وذلك بمشاركة وزارة التضامن الإجتماعي ومؤسسات المجتمع المدني، وجاء ذلك بحضور، اللواء ياسر عبد العزيز السكرتير العام للمحافظة ، المقدم حازم السيد مساعد المستشار العسكري بالمحافظة ، ياسر بخيت مدير مديرية التضامن الإجتماعي، وأهالي العرائس.

من جانبه، قال ياسر بخيت مدير مديرية التضامن الإجتماعى بالمنيا ، إن تلك الإحتفالية تأتي ضمن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتحقيق الرعاية الإجتماعية المتكاملة لجميع فئات المجتمع ، والعمل في كافة الإتجاهات للنهوض بحياة الأسر المصرية الأكثر احتياجا، وتحقيق سبل الحياة الكريمة اللائقة للمصريين ، مثمناً دور القوات المسلحة وايمانها بمسئوليتها الإجتماعية ، تجاه أبناء الشعب المصري العظيم.

وأوضح "بخيت" أنه تم تسليم عدد 20 جهاز عروسة كامل، والجهاز الواحد عبارة عن (غسالة – تلاجة - بوتاجاز بمشتملاته) لافتاً ، إلى ان إختيار الفتيات المستحقة ، تم وفقاً لشروط ومعايير محددة ، عقب إجراء بحث اجتماعي ضماناً لتحقيق العدالة الإجتماعية ، ومبدأ تكافؤ الفرص ، موجهاً الشكر للجمعيات الأهلية ، الذين شاركوا وساهموا في رفع المعاناة عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية ، والمستحقة للإعانة في تيسير الزواج.