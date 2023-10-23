الإثنين 23 أكتوبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

تسلم 20 جهاز عروسة للفتيات بالمنيا

تجهيز العرائس
تجهيز العرائس

قام الدكتور محمد أبو زيد نائب محافظ المنيا ، بتسليم التجهيزات الخاصة بـ 20عروسة من فتيات المحافظة ، والتي ستشارك بها محافظة المنيا يوم الجمعة القادم ، في حفل الزفاف الجماعي بالمنطقة المركزية العسكرية بالقاهرة.

 

وذلك بمشاركة وزارة التضامن الإجتماعي ومؤسسات المجتمع المدني، وجاء ذلك بحضور، اللواء ياسر عبد العزيز السكرتير العام للمحافظة ، المقدم حازم السيد مساعد المستشار العسكري بالمحافظة ، ياسر بخيت مدير مديرية التضامن الإجتماعي، وأهالي العرائس.

 

من جانبه، قال ياسر بخيت مدير مديرية التضامن الإجتماعى بالمنيا ، إن تلك الإحتفالية تأتي ضمن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتحقيق الرعاية الإجتماعية المتكاملة لجميع فئات المجتمع ، والعمل في كافة الإتجاهات للنهوض بحياة الأسر المصرية الأكثر احتياجا، وتحقيق سبل الحياة الكريمة اللائقة للمصريين ، مثمناً دور القوات المسلحة وايمانها بمسئوليتها الإجتماعية ، تجاه أبناء الشعب المصري العظيم.

 

وأوضح "بخيت" أنه تم تسليم عدد 20 جهاز عروسة كامل، والجهاز الواحد عبارة عن (غسالة – تلاجة - بوتاجاز بمشتملاته) لافتاً ، إلى ان إختيار الفتيات المستحقة ، تم وفقاً لشروط ومعايير محددة ، عقب إجراء بحث اجتماعي ضماناً لتحقيق العدالة الإجتماعية ، ومبدأ تكافؤ الفرص ، موجهاً الشكر للجمعيات الأهلية ، الذين شاركوا وساهموا في رفع المعاناة عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية ، والمستحقة للإعانة في تيسير الزواج.

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