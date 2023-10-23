نائب رئيس العمال: تطعيم عمال النظافة من الوباء الكبدي ضمن حقوق الإنسان

قال هشام فاروق المهيري، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، رئيس النقابة العامة للخدمات الإدارية والاجتماعية، إن المبادرة الرئاسية ١٠٠ مليون صحة تعد مشروعًا استثماريًا يدعم استراتيجيات وسياسات برامج السلامة والصحة المهنية يسهم مباشرة فى توفير بيئة عمل آمنة وصحية لضمان أيدى عاملة تتمتع بالصحة والرفاه مما يسهم ذلك فى تحقيق الاقتصادات المستدامة.

جاء ذلك على هامش تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بشأن الاستمرار فى تنفيذ حملة ١٠٠ مليون صحة بالكشف الدورى على العاملين بالهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة برئاسة شفيق جلال بالتنسيق مع مديرية الشؤون الصحية بالجيزة برئاسة الدكتور سامح عاشور وهيئة التأمين الصحى بالمحافظة برئاسة موسى مصيلحى ومجلس إدارة اللجنة النقابية برئاسة مختار أبو الفتوح، نائب رئيس اتحاد نقابات عمال الجيزة.

قال أبو الفتوح، إن الحملة استهدفت الكشف الطبى على جميع العاملين بالهيئة وتقديم الخدمة الصحية لهم فورًا وبجودة فائقة بالإضافة لتحصين العاملين بالتطعيم ضد فيروسى "B" استنادًا إلى أن الحقوق الصحية واجب وحق أصلى من حقوق الإنسان الذى هو أصل التنمية المستدامة.