لأول مرة modela مصر تتوسع فى تصدير المبانى الذكية

لأول مره فى مصر .. تقوم modela مصر بتصدير منتجاتها من المباني الذكية لأكثر من 30 دوله حول العالم منها بلدان عربيه و افريقيه و أوروبيه.



تعتمد موديلا مصر بالعين السخنه و المتخصصه فى إنتاج مواد البناء الحديثه و التى يصل حجم إستثماراتها إلى أكثر من 350 مليون دولار على تحويل مفهوم المقاولات إلى صناعه ذات جوده ومواصفات عاليه صديقه للبيئه ،وتتوافق مع كافة الظروف المناخيه المختلفه بإستخدام احدث تكنولوجيا فى إنتاج مواد البناء .

تقوم موديلا مصر بإستخدام كافة منتجاتها من مواد البناء وتصل لأكثر من 40 منتج منها الألواح الحامله، والجبسن بورد، والالواح المركبه خفيفة الوزن المتوافر بها عناصر الأمان، واكسسورارت التشطيب وغيرها فى بناء المبانى سابقة التجهيز والتى توفر وتقدم حلولا ذكيه للفنادق والمنتجعات السياحيه والسكنيه والكمبوندات، والمستشفيات والمؤسسات سواء كانت المساحات شاسعه او ضيقه ، وهى مبانى تتوافر بها كافة مواصفات الأمن والسلامه، ومقاومه الزلازل ووتتلائم مع كافة الأجواء المناخيه .تتميز هذه المبانى الذكيه بأنها عاليه الجوده ،ويستغرق بناءها وتنفيذها عشر الفتره الزمنيه التى تستغرقها المبانى التقليديه وهى مبانى تتوافق مع الكود المصرى وصديقه للبيئه .