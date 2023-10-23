منافذ بالقرى لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة في المنيا

أكد اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا ، على استمرار تكثيف الجولات والحملات المفاجئة ، بصفة يومية على جميع المحال التجارية ، ومنافذ بيع السلع الغذائية لمتابعة تطبيق مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية.

والتي يأتي تنفيذها وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتخفيف الأعباء المعيشية ، عن كاهل المواطنين ، وتزامنا مع مبادرة تخفيض الأسعار ، والتى أطلقها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ، لخفض أسعار السلع الأساسية ، وبمتابعة مستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.

ووجه المحافظ ، بالتوسع في إقامة منافذ بيع السلع الغذائية في كل شارع وكل قرية ، و تكثيف الحملات التفتيشية المستمرة والمتابعة الميدانية ، بالتعاون والتنسيق التام بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ، ومديريات التموين والصحة والطب البيطري ، إلى جانب الرصد الميداني ومباحث التموين ، لإحكام السيطرة على الأسواق ومنافذ البيع لمجابهة الممارسات الإحتكارية ، والغش التجاري ، وعدم تحميل المواطن أي أعباء إضافية ، والتأكد من وجود قوائم الأسعار وفواتير السلع المعروضة ، وإتاحتها للمواطنين بالأسعار المقررة دون مغالاة .

مشددًا ، على اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال أية مخالفات يتم رصدها ، كما تابع المحافظ، تنفيذ المبادرة بمختلف مراكز المحافظة التسعة وخفض أسعار السلع المقدمة بالمنافذ والمولات التجارية (السكر – الزيت – السمن – الأرز – المكرونة – الدقيق – الفول والعدس ومختلف المنتجات) وبيعها بأسعار مخفضة ، والتأكد من جودتها ومدى توافرها بكميات كبيرة لتلبية احتياجات المواطنين ، حيث تم المرور على الأسواق بمدينة المنيا ، وقرى ، تله ، صفط الخمار، بنى محمد سلطان ، وحى وسط المدينة ، للتأكد من صلاحية المنتجات وتوافرها والإلتزام بالأسعار المخفضة .

حيث تم تحرير ٦ محاضر مخالفة متنوعة ، لعدم وجود شهادة صحية ، وضبط مخزن تعبئة مواد غذائية بدون ترخيص ، والتحفظ على ٢ طن أرز وسكر مجهولة المصدر ، وفى مركز ومدينة مغاغة شمال المنيا ، تم المرور على معرض بيع السلع الغذائية بحديقة الفتح بشارع طه حسين ، حيث تم التأكد من توافر السلع بكميات مناسبة ، وأسعار تصل نسبة التخفيض بها من ٢٥% إلى ٣٠%، وتستكمل إقامة معارض بجميع القرى التابعة للمركز للتيسير على المواطنين من مختلف الفئات لشراء احتياجاتهم ومتطلباتهم .

كما تم المرور على المحلات و المنافذ والأسواق فى مركز ومدينة العدوة شمال المنيا ، بقرى ، عطف حيدر ، وبنى وركان ، و القايات ، لمتابعة الأسعار حيث تم تحرير ٧ محاضر منها، عدم الإعلان عن التسعيرة ، و عدم وجود شهادة صحية ، وفى مركز ومدينة سمالوط شمال المحافظة ، تم متابعة معارض " معا ضد الغلاء " بالإدارة الزراعية بجوار موقف المنيا بحي شمال المدينة، ومعرض بشارع الريفية بحى جنوب المدينة ، للتأكد من توافر احتياجات المواطنين من كافة السلع ، وبأسعار مخفضة عن مثيلاتها في الأسواق.

وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى مزار شمال المنيا ، بمتابعة منافذ بيع السلع الغذائية بقرى ، ( القيس و شلقام وبنى صامت وصندفا وبنى على)، إلى جانب تنفيذ حملة على مخابز قرية الحسينية وتحرير ١٣ محضرا للمخابز المخالفة ، حيث تنوعت المخالفات بين، نقص وزن ، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات ، وتصرف فى حصة الدقيق المدعم .

كما شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاى شمال المحافظة ، حملة تفتيشية على الأسواق ، تم خلالها تحرير 6 محاضر تموينية لضبط الأسعار منها ، ذبح خارج المجازر ، وعدم وجود شهادة صحية ،وضبط 10 شكاير أعلاف ، ونفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوقرقاص جنوب المنيا ،حملة مكبرة على الأسواق داخل مدينة وقرى المركز ، للقضاء على الاحتكار ،وافتتاح منفذ لبيع السلع الغذائية بقرية اتليدم .

وتواصل الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديرمواس جنوب المحافظة ، تنفيذ حملات تموينية على الأسواق والمخابز البلدية ، حيث أسفرت عن تحرير 17 محضرا للمخابز المخالفة بقرية دلجا ، شملت ، ( إنتاج خبز ناقص الوزن، غير مطابق للمواصفات، عدم الإعلان، عدم نظافة، عدم صرف بون )، إلى جانب تنفيذ حملات رقابية بالأسواق في مركز ومدينة ملوى جنوب المنيا ، أسفرت عن تحرير 5 محاضر ، لعدم الإعلان عن الأسعار ، وإدارة منشأة بدون ترخيص ، وبيع سلع بدون فواتير .