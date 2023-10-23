الإثنين 23 أكتوبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

منافذ بالقرى لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة في المنيا

منافذ بيع السلع الغذائية
منافذ بيع السلع الغذائية

أكد اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا ، على استمرار تكثيف الجولات والحملات المفاجئة ، بصفة يومية على جميع المحال التجارية ، ومنافذ بيع السلع الغذائية لمتابعة تطبيق مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية.

والتي يأتي تنفيذها وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتخفيف الأعباء المعيشية ، عن كاهل المواطنين ، وتزامنا مع مبادرة تخفيض الأسعار ، والتى أطلقها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ، لخفض أسعار السلع الأساسية ، وبمتابعة مستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.

ووجه المحافظ ، بالتوسع في إقامة منافذ بيع السلع الغذائية في كل شارع وكل قرية ، و تكثيف الحملات التفتيشية المستمرة والمتابعة الميدانية ، بالتعاون والتنسيق التام بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ، ومديريات التموين والصحة والطب البيطري ، إلى جانب الرصد الميداني ومباحث التموين ، لإحكام السيطرة على الأسواق ومنافذ البيع لمجابهة الممارسات الإحتكارية ، والغش التجاري ، وعدم تحميل المواطن أي أعباء إضافية ، والتأكد من وجود قوائم الأسعار وفواتير السلع المعروضة ، وإتاحتها للمواطنين بالأسعار المقررة دون مغالاة .

مشددًا ، على اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال أية مخالفات يتم رصدها ، كما تابع المحافظ، تنفيذ المبادرة بمختلف مراكز المحافظة التسعة وخفض أسعار السلع المقدمة بالمنافذ والمولات التجارية (السكر – الزيت – السمن – الأرز – المكرونة – الدقيق – الفول والعدس ومختلف المنتجات) وبيعها بأسعار مخفضة ، والتأكد من جودتها ومدى توافرها بكميات كبيرة لتلبية احتياجات المواطنين ، حيث تم المرور على الأسواق بمدينة المنيا ، وقرى ، تله ، صفط الخمار، بنى محمد سلطان ، وحى وسط المدينة ، للتأكد من صلاحية المنتجات وتوافرها والإلتزام بالأسعار المخفضة .

حيث تم تحرير ٦ محاضر مخالفة متنوعة ، لعدم وجود شهادة صحية ، وضبط مخزن تعبئة مواد غذائية بدون ترخيص ، والتحفظ على ٢ طن أرز وسكر مجهولة المصدر ، وفى مركز ومدينة مغاغة شمال المنيا ، تم المرور على معرض بيع السلع الغذائية بحديقة الفتح بشارع طه حسين ، حيث تم التأكد من توافر السلع بكميات مناسبة ، وأسعار تصل نسبة التخفيض بها من ٢٥% إلى ٣٠%، وتستكمل إقامة معارض بجميع القرى التابعة للمركز للتيسير على المواطنين من مختلف الفئات لشراء احتياجاتهم ومتطلباتهم .

كما تم المرور على المحلات و المنافذ والأسواق فى مركز ومدينة العدوة  شمال المنيا ، بقرى ، عطف حيدر ، وبنى وركان ، و القايات ، لمتابعة الأسعار حيث تم تحرير ٧ محاضر منها،  عدم الإعلان عن التسعيرة ، و عدم وجود شهادة صحية ، وفى مركز ومدينة سمالوط  شمال المحافظة ، تم متابعة معارض " معا ضد الغلاء " بالإدارة الزراعية بجوار موقف المنيا بحي شمال المدينة، ومعرض بشارع الريفية بحى جنوب المدينة ، للتأكد من توافر احتياجات المواطنين من كافة السلع ، وبأسعار مخفضة عن مثيلاتها في الأسواق.

وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى مزار شمال المنيا ، بمتابعة منافذ بيع السلع الغذائية بقرى ، ( القيس و شلقام وبنى صامت وصندفا وبنى على)، إلى جانب تنفيذ حملة على مخابز قرية الحسينية وتحرير ١٣ محضرا للمخابز المخالفة ، حيث تنوعت المخالفات بين، نقص وزن ، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات ، وتصرف فى حصة الدقيق المدعم .

كما شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاى شمال المحافظة ، حملة تفتيشية على الأسواق ، تم خلالها تحرير 6 محاضر تموينية لضبط الأسعار منها ، ذبح خارج المجازر ، وعدم وجود شهادة صحية ،وضبط 10 شكاير أعلاف ، ونفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوقرقاص جنوب المنيا ،حملة مكبرة على الأسواق داخل مدينة وقرى المركز ، للقضاء على الاحتكار ،وافتتاح منفذ لبيع السلع الغذائية بقرية اتليدم .

وتواصل الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديرمواس جنوب المحافظة ، تنفيذ حملات تموينية على الأسواق والمخابز البلدية ، حيث أسفرت عن تحرير 17 محضرا للمخابز المخالفة بقرية دلجا ، شملت ، ( إنتاج خبز ناقص الوزن، غير مطابق للمواصفات، عدم الإعلان، عدم نظافة، عدم صرف بون )، إلى جانب تنفيذ حملات رقابية بالأسواق في مركز ومدينة ملوى جنوب المنيا ، أسفرت عن تحرير 5 محاضر ، لعدم الإعلان عن الأسعار ، وإدارة منشأة بدون ترخيص ، وبيع سلع بدون فواتير .

الجريدة الورقية