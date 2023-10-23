الأوقاف تطلق فعاليات الأسبوع الثقافي بعنوان "الدفاع عن الأوطان"

أطلقت وزارة الأوقاف المصرية، فعاليات الأسبوع الثقافي في ‏سبع محافظات الأحد 22 أكتوبر 2023م بعد صلاة العشاء مباشرة، حيث تناول الأسبوع الثقافي الحديث عن: "العلاقة بين الدين والوطن"، بمشاركة ‏نخبة من كبار العلماء ‏والأئمة المتميزين مع نخبة من كبار القراء والمبتهلين.

وقد أكد العلماء أن حب الوطن شعور إنساني فطري زاده الإسلام تأكيدا وبصيرة وعمقا، ومحبة الوطن طبيعة طبع الله (عز وجل) النفوس عليها، وعاطفة تجيش في النفوس، شأنها في ذلك شأن سائر العواطف الأخرى، وحب الوطن واجب يقره الشرع ويفرضه الواقع، وارتباط الإنسان بوطنه وبلده مسألة متأصلة في النفس، فهو مسقط الرأس ومستقر الحياة ومكان العبادة، ومن خيراته يعيش ومن مائه يرتوي، وكرامته من كرامته، وعزته من عزته، به يعرف، وعنه يدافع، وهو محل المال والعرض ومكان الشرف، وعلى أرضه يحيا ويعبد ربه، كما بينوا أن الدين والوطن يتكاملان ولا يتناقضان، ويرسخان معا لأسس العمل والإتقان والبناء والتعمير.

أماكن إقامة الأسبوع الثقافي

جدير بالذكر أن الأسبوع الثقافي أقيم بالمحافظات التالية:

ففي محافظة الجيزة أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد مصطفى محمود.

وفي محافظة شمال سيناء أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد أبي فراس.

وفي محافظة بورسعيد أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد التوحيد.

وفي محافظة مطروح أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الأفراد.

وفي محافظة بني سويف أقيم الأسبوع الثقافي بالمسجد الكبير.

وفي محافظة كفر الشيخ أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد المرسي.‎

وفي محافظة الأقصر أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد صلاح الدين.‎