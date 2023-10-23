اليوم العالمي للاعلام الانمائي.. فرصة لتعزيز التعاون الدولي

اليوم العالمي للمعلومات حول التنمية.. يحتفي العالم في الرابع والعشرين من أكتوبر كل عام باليوم العالمي للمعلومات حول التنمية أو الاعلام الانمائي وذلك من أجل لفت انتباه الرأي العام العالمي إلى مشاكل التنمية والحاجة إلى تعزيز التعاون الدولي.

بداية الاحتفال باليوم العالمي للاعلام الانمائي



وفي عام 1972م حددت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوما عالميا للإعلام الإنمائي.

يستهدف الاحتفال الانتباه لمشاكل التنمية وتعزيز التعاون الدولي.

الاستراتيجية الانمائية الدولية



وقد قررت الجمعية العامة أن يتوافق تاريخ هذا اليوم العالمي من حيث المبدأ مع يوم الأمم المتحدة في 24 أكتوبر، وهو التاريخ الذي اعتمدت فيه، في عام 1970، الإستراتيجية الإنمائية الدولية الثانية لعقد الأمم المتحدة الإنمائي.

نشر المعلومات



كما يستهدف الاحتفال بهذا اليوم نشر المعلومات وتعبئة الرأي العام، ولا سيما بين الشباب لمزيد من الوعي بمشاكل التنمية، وبالتالي تعزيز الجهود في مجال التعاون الدولي من أجل التنمية.

تعزيز النمو الاقتصادي

ويهدف أيضًا الإعلام الإنمائي إلي تعزيز النمو الاقتصادي والقدرة على المنافسة والحصول على المعلومات والمعارف والقضاء على الفقر وكفالة الإدماج الاجتماعي، ومساعدة البلدان النامية نحو التقدم، مما سيؤدي إلى دفع عجلة الاقتصاد العالمي.

كما يعد جزء أساسي من الأعمال المعنية بالتنمية من تعبئة الرأي العام في البلدان المتنامية والبلدان المتقدمة النمو معًا لمساندة الأهداف والسياسات الموضوعة، حيث تواصل الحكومات في البلدان الأكثر تقدما على ترابط الجهود الإنمائية ولضرورة مساعدة البلدان المتنامية في التعجيل بتقدمها الاقتصادي والاجتماعي.