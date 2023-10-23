مطار العريش يستقبل طائرة مساعدات تركية تمهيدًا لإرسالها إلى غزة

استقبل مطار العريش، منذ قليل، طائرة مساعدات تركية تمهيدا لإرسالها إلى قطاع غزة، وفقا لما ذكرته فضائية "اكسترا نيوز" في نبأ عاجل.

وقد استقبل مطار العريش، منذ قليل، طائرتي مساعدات كويتية وعراقية تمهيدًا لإرسالهما إلى قطاع غزة خلال الساعات المقبلة.

وفي صباح اليوم، دخلت دفعة جديدة من المساعدات إلى قطاع غزة عبر معبر رفح، وفق ما أعلنته قناة "القاهرة الإخبارية" فى نبأ عاجل.

وتحمل الشاحنات على متنها الغذاء والدواء لإنقاذ أهالى قطاع غزة المحاصر، بعد 17 يومًا من التوقف على أبواب معبر رفح.

ضغط على الجانب الإسرائيلي لزيادة دخول المساعدات

كشف وائل أبومحسن، مدير الإعلام بمعبر رفح الفلسطيني، أن قطاع غزة يعيش مأساة غير مسبوقة مع نزوح ما يزيد على مليون فلسطيني لمراكز إيواء غوث، وغيرها، وسط انقطاع الكهرباء لأكثر من 17 يومًا، والمياه أيضًا، واضطرار السكان لشرب مياه غير صالحة للشرب.

وأوضح: “يتم التنسيق والضغط الدولي على الجانب الإسرائيلي؛ حتى تعبر جميع الشاحنات الخاصة بالمعونات والمساعدات إلى غزة، على رأس الساعة؛ وذلك لتفريغ المعبر من الجانب المصري من الشاحنات والمساعدات المتراكمة”.

وأكد أن حجم الشاحنات التي كانت تعبر معبر رفح قبل حرب غزة، بلغت في المتوسط 500 شاحنة يوميًا، مطالبًا الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بالمزيد من الضغط على الجانب الإسرائيلي؛ لتمرير أعداد أكبر من الشاحنات.

ولفت إلى أنه على الرغم من المساعدات التي تدخل، قليلة، لكنها بارقة أمل ليظل تدفق المساعدات على رأس الساعة، لإدخال كل القوافل والمساعدات التي وصلت لمطار العريش إلى غزة.

غزة تحتاج إلى الوقود بشكل عاجل مثل الغذاء:

أكدت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، أن غزة تحتاج إلى الوقود بشكل عاجل مثل الماء والغذاء.

وقالت مديرة الاتصالات بالوكالة، تمارا الرفاعي، "إن عدم توفر الوقود يجعل من غير الممكن التجول في غزة، أو تشغيل محطة تحلية المياه للحصول على مياه شرب نظيفة، أو تشغيل المستشفيات وآلات الإنقاذ"، مضيفة أن المساعدات الإنسانية التي دخلت غزة تعد جزءًا صغيرًا مما هو مطلوب لأكثر من 400 ألف نازح يقيمون حاليًا في المدارس التي تديرها "الأونروا".. واصفة الوضع بـ"الخطير للغاية".

وأشارت الرفاعي إلى أن المواطنين في القطاع يضطرون إلى تقنين كمية الغذاء.. وتابعت "إننا نعتمد حقًا على الوصول المستمر ودون عوائق للشاحنات من رفح إلى غزة".