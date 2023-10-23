ندوة مثمرة للأولمبياد الخاص المصري بنادي سموحة

نظم الأولمبياد الخاص المصري ندوة تثقيفية بنادي سموحة الرياضي بمحافظة الأسكندرية بعنوان "رؤية الأولمبياد الخاص المصرى فى صناعه البطل الرياضي" تحت رعاية المهندس فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة الرياضي .

حضر الندوة المهندس فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة الرياضي والمهندسة إيمان جابر عضو مجلس إدارة النادي والأستاذ الدكتور باسم التهامى المدير الوطني للأولمبياد الخاص المصرى ونائبة عمرو محي الدين الطحاوى ورؤساء اللجان بالنادي الدكتورة نهلة توفيق ،ومحمد الزعفراني ،ومحمد غانم ،ورانده البسطويسي رئيس لجنة ذوي الهمم بالنادي والأعضاء أماني الحلواني ،والدكتورة أماني إبراهيم ،وأمل بريقع ، المهندس السيد سليمان ،وراندا فراج ،ووفاء عبد الوهاب الدكتورة فاطمة فوزي رئيس الجهاز الفني الرياضي لذوي الهمم .

ومن الاولمبياد الخاص المصري الدكتور اكرامي الجمال مدير الرياضة والتدريب وطارق محسن المنسق الوطني لفرع الاسكندرية ومحمد سرور مدير برنامج المدارس والشباب والدكتور مصطفي شوقي مدير تكنولوجيا الرياضة والدكتور محمد توفيق مدير فرع الاولمبياد الخاص بمحافظة الاسكندرية.

عبر الدكتور باسم تهامي المدير الوطني للأولمبياد الخاص المصري عن سعادته باستضافة نادي سموحة لتلك الندوة المثمرة ، مشيراً إلي أن نادي سموحة من الأندية المميزة والتي تسعي دائما إلي خدمة أبطال الاولمبياد الخاص باستضافة النادي لاحداث وأنشطة الأولمبياد الخاص خلال الفترة السابقة ورعايتهم في كافة مناحي الحياة .

كما أكد "تهامي" بأن مجلس إدارة نادي سموحة الرياضي برئاسة المهندس فرج عامر شديد الحرص علي الاهتمام بملف ذوي الهمم داخل النادي وأن النادي لا يدخر جهداً ويسخر كافة أمكاناته لخدمة أبطاله من ذوي الهمم من أبطال الأولمبياد الخاص .

وعن الندوة التي قدمها كلا من الأستاذ الدكتور باسم تهامي المدير الوطني ونائبة عمرو محي الدين الطحاوي فقد أشتملت علي عدداً من الموضوعات الهامة أهمها استعراض برنامج الأولمبياد الخاص المصري وبرامجه ومبادراته المختلفة وأهم نجاحاته خلال الفترة السابقة والتعرف علي طرق التقسيم بالاولمبياد الخاص والدور الكبير الذي يقوم في صناعة الأبطال الرياضيين من ذوي الهمم والدمج الأمثل لهم في المجتمع من خلال الرياضة.

وقد أختتمت الندوة بتبادل الدروع التذكارية بإهداء درع مقدم من الاولمبياد الخاص المصري إلي المهندس فرج عامر علي دوره الكبير تجاه ذوي الهمم ،ودرع مقدم من نادي سموحة إلي الأولمبياد الخاص المصري تقديراً للدور الذي يقوم به في حياة اللاعبين من ذوي الهمم .