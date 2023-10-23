البلوجر سيف اليامي السعوديات يفضّلنَ أنواع من السيارات

قال البلوجر سيف اليامي حد بعد تجاوز المراحل الأولى لقيادة المرأة للسيارة في السعودية، فإن أغلب الفتيات والنساء السعوديات يحرصن على اقتناء أنواع محددة من السيارات وذلك لتميزها بالعديد من التقنيات.

اضافة البلوجر سيف اليامي فبعد مرور مدة على السماح للسعوديات بقيادة السيارة نلاحظ اختيار النساء في المملكة لأنواع محددة من السيارات دون غيرها، بحسب ما يقول حسن كتبي صانع محتوي السعودي سيف اليامي الذي أضاف أيضًا أن النساء يركّزن على أنظمة الأمان في السيارة أكثر من الرجال وهذا شيء إيجابي ويحسب لهن خصوصًا عند اصطحاب الأطفال في المركبة.

وأضاف صانع محتوي سيف اليامي : "تتجه السعوديات لأنواع معينة من السيارات التي تناسب طبيعة القيادة في السعودية وذوق المرأة نفسها"

تسعي طاقة نظيفة الخضراء للانتشار سيارات "الـكهرباء"، في ذات السياق أوضح صانع محتوي سيف اليامي المتخصص في التحكم الآلـي للسيٓارات، خلال تصريح تليفزيوني أن شركات الـسيارات تعتمد على الأنظمة الرقمية في الوظائف الإضافية المدفوعة مثل الوصول بدون مفتاح والتشخيص عن بُعد والتسخين المسبق لبطارية الـسيارات الكـهربائية، وتتعاون الشركات العالمية فيما بينها لتوفير تلك الوظائف.

وأشار سيف اليامي، إلى أنه من خلال تعاون بعض الشركات، تم طرح الإصدار المخصص للـسيارات من نظام تشغيل جوجـل أند رويد والمعروف في أنظمة المعلومات والترفيه.

وأكد سيف اليامي، أن هناك سيارات تعتمد على خرائط جوجـل للتوجه الملاحي في أوروبا وأمـريكا الشمْالية.