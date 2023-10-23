تشغيل محطة مياه تخدم 70 ألف نسمة شمال قنا

أفتتح اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، اليوم الاثنين، مشروع محطة رفع مياه الشرب لخدمة قرى الكرنك والقارة وعزبة البوصة بمركز أبوتشت.

أوضح محافظ قنا، أن مشروع محطة رفع مياه الشرب لخدمة قرى الكرنك والقارة وعزبة البوصة بمركز أبوتشت، بحجم استثمارات بلغ 24 مليون جنية بتمويل من برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، ويخدم 70 ألف نسمة من المواطنين.

مؤكدا أن المحافظة تسعي إلى رفع كفاءة خطوط مياه الشرب بكافة القرى لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأضاف المحافظ، أن برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر خصص ما يزيد عن 2 مليار جنيه لتنفيذ مشروعات الصرف الصحي بمدن وقري محافظة قنا، من خلال تنفيذ حوالى 4000 مشروع بمختلف القطاعات الخدمية خلال 3 أعوام استفاد منها حوالى 2.6 مليون مواطن بتكلفة مالية تصل إلى 5 مليارات جنيه.

رافق المحافظ، الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، والنائبة سحر صدقي عضو مجلس النواب، وحسام حموده السكرتير العام للمحافظة، والمهندس رجب عرفة رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا، والدكتور علاء شاكر مدير وحدة تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وعدد من القيادات التنفيذية .