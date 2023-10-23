خبيرة تجميل لـ الوفد: الألوان الطبيعية تبرز جمال الملامح.. وهذه حيل لإخفاء عيوب البشرة

يلعب المكياج دورًا مهمًا في تحديد الملامح وتجميلها ولكنه سلاح ذو حدين أما إن يظهر المرأة في أبهى صورها أو يسيء لها، ويجعلها تبدو أكبر من عمرها الحقيقي وهذا ما يدفعها لمتابعة أحدث صيحات التجميل العالمية لتسير على خطاه وتبدو في أجمل مظهرها.

أبرز صحيات المكياج في عام 2024

ومع الاقتراب من الانتهاء من عام 2023 واستعادنا لاستقبال العام الجديد، سيطرت صيحات جديدة ناعمة في عالم التجميل؛ لتبرز جمال المرأة.

وكشفت خبيرة التجميل ميرنا مجدي عن أحدث صيحات عالم التجميل في عام 2024، فى تصريحات خاصة لـ بوابة الوفد، مؤكدة أن الألوان الطبيعية سيطرت على الساحة طوال العام لتجميل الملامح وليس لتزيف حقيقتها.

خبيرة تجميل لـ الوفد: المكياج المونوكروم يسيطر على موضة 2024

وأردفت أنه رغم هدوء ألوان المكياج في عام 2024، لذا يعد المكياج المونوكروم من أبرز صيحات المكياج الرائجة التي ترتكز على لون موحد لكل من العيون والشفاه، لانها تملك القدرة على اخفاء عيوب البشرة ولكن بشكل طبيعي، وهذا يرجع إلى حرافية وضع مستحضرات التجميل على البشرة بأسلوب ناعم يبرز جمال الملامح بشكل هادئ.

مكياج النود

وأضافت أن صيحات التجميل في دور الأزياء العالمية أبرزت الألوان الطبيعية في مستحضرات التجميل لذا يمكن استبدالها بالوصفات الطبيعية لتبدو ملامحك في أوضح وأجمل أكثر.

خبيرة التجميل ميرنا مجدي مع محررة الوفد

خبيرة التجميل لـ الوفد: ألوان الكوكي والنود والبينك البودر سيطروا على ساحة تجميل 2024

وتابعت أن سيطرت ألوان النود والكوكي والبينك البودر، والبرتقالي على ساحة التجميل لانها ألوان تضيف لمسة طبيعية للملامح وتتناغم مع كافة ألوان البشرة من الشقراء إلي الخمرية.

خبيرة التجميل ميرنا مجدي مع محررة الوفد

وأشارت إلى أن العيون والحواجب هما العاملان الأساسيان في تحديد وضع المكياج وإظهار الملامح بشكل معين وواضح؛ لأنها من أبرز الخطوط العريضة التي تضاف للملامح.

وأكدت أن ترطيب البشرة مهم للغاية قبل وضع المكياج، كما يمكن الاعتماد على أنواع محددة في الميكاج تضمن للمرأة لوك طبيعي أولها الكحل والبلاشر والكونتور لإبراز عظم الوجه والماسكرا مع أحمر الشفاه.