الإثنين 23 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

اليوم العالمي للروماتيزم.. الأعراض وطرق الوقاية

اليوم العالمي للروماتيزم
اليوم العالمي للروماتيزم

يحتفل العالم في 23 أكتوبر من كل عام، باليوم العالمي للروماتيزم، أحد أكثر أمراض العظام شيوعًا، والتي تنتشر بين النساء وكبار السن على وجه التحديد.

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ويعد الروماتيزم، من الأمراض التي تزداد خطورتها مع الإهمال وعدم تناول العلاج اللازم لها، لذا يجب التعامل مع المرض في مراحل مبكرة للسيطرة عليه والحد من تفاقمه.

وتنشر "الوفد" في هذا التقرير، أعراض الإصابة بأمراض الروماتيزم، وطرق الوقاية.

أعراض الإصابة بالروماتيزم

التعب والإرهاق

فقدان الشهية والوزن في بعض الأحيان.

ألم وتورم المفاصل.

احمرار وسخونة المفاصل.

صلابة المفاصل.

فقدان القدرة على الحركة.

عدم القدرة على المشي باستقامة في حال إصابة مفاصل القدمين.

تشويه في شكل المفاصل المصابة.

التعرض للإصابة بالأنيميا وفقر الدم.

الوقاية من الإصابة بالروماتيزم

الابتعاد عن التدخين سواء الإيجابي أم السلبي.

فقدان الوزن الزائد.

ممارسة الرياضة بانتظام.

المشي يوميًا.

تناول الأكلات الصحية، والأسماك الغنية بأوميجا 3، وفيتامينات (أ- د).

 

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