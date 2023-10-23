محافظ قنا يُتابع مبادرة خفض أسعار السلع فى أبوتشت

أجرى اللواء أشرف الداودي محافظ قنا،اليوم الإثنين، جولة تفقدية بعدد من محال بيع السلع الغذائية بأبوتشت، وذلك لمتابعة تنفيذ "مبادرة خفض أسعار عدد من السلع الأساسية" التى أطلقها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لتوفير السلع الأساسية والإستراتيجية للمواطنين بجودة عالية وأسعار مناسبة.

تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بتلبية احتياجات ومتطلبات المواطنين من تلك السلع.

تابع محافظ قنا، عدد من المحال التجارية لبيع السلع الغذائية بمركز أبوتشت، واطمئن من المواطنين علي توافر السلع الغذائية الأساسية بكميات كافية وأسعار مخفضة، وجوده عالية لتلبية احتياجات المواطنين.

مشيدًا بجودة السلع والمنتجات المعروضة، فضلًا عن كتابة عرض الأسعار بشكل واضح وبطريقة مناسبة للمستهلك، مثمنا علي الدور الإيجابي للمبادرة ومردودها على المواطن البسيط ، فى ظل ما يشهده العالم من أزمات اقتصادية ، لافتا إلى أن هذ المبادرة تؤكد على وقوف القيادة السياسية إلى جانب المواطنين البسطاء.

كما شدد محافظ قنا علي الأجهزة التنفيذية والرقابية بالمحافظة بتكثيف حملات المتابعة اليومية، للتأكد من توافر السلع الغذائية بكميات كافية و طبقا للأسعار المعلنه ، ومواجهة الغش التجارى أو التلاعب فى الأسعار ، ومنع محاولات احتكار السلع الأساسية، مع إتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين.

يذكر أن مبادرة تخفيض الأسعار " تشمل تخفيض أسعار 11 سلعة أساسية بنسب تخفيض تصل إلى 25% ، وهى سلع ( السكر ، الزيت ، العدس ، الفول ، الألبان ، الجبن ، المكرونة ، الأرز ، البيض ، الدواجن المجمدة ، اللحوم المجمدة ) .

رافق المحافظ، خلال الجولة الدكتور حازم عمر نائب المحافظ والنائبة سحر صدقى عضو مجلس النواب، وأحمد السيد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، وسيد تمساح رئيس مركز ومدينة أبوتشت وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.