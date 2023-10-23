موعد اجتماع البنك المركزي القادم لتحديد سعر الفائدة

موعد اجتماع البنك المركزي.. تترقب أسواق المال والاعمال في مصر خلال هذه الفترة اجتماع البنك المركزي المصري لتحديد مصير سعر الفائدة ولاسيما مع اقتراب اجتماع البنك الفيدرالي الأمريكي نهاية أكتوبر الجاري.

موعد اجتماع البنك المركزي



ومن المقرر أن تجتمع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي يوم 2 نوفمبر المقبل وهو الاجتماع قبل الاخير خلال العام الجاري، على أن يكون الاجتماع الاخير يوم 21 ديسمبر المقبل.

وفي الاجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي السابق يوم 21 سبتمبر الماضي، قد قررت الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 19.25%، 20.25% و19.75% على الترتيب.

لجنة السياسات النقدية



ويصل انعقاد لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي ما يقرب من 8 اجتماعات على مدار العام لتحديد سعر الفائدة كالاتي: .

يكون اول اجتماع يوم 2 فبراير

والاجتماع الثاني يوم 30 مارس

ويكون الاجتماع الثالث يوم 18 مايو

الاجتماع الرابع يوم 22 يونيو

الاجتماع الخامس 3 اغسطس

الاجتماع السادس 21 سبتمبر

الاجتماع السابع 2 نوفمبر

الاجتماع الثامن 21 ديسمبر