مدير تعليم القليوبية تتابع انضباط العملية التعليمية بمدارس إدارة شرق شبرا الخيمة التعليمية

قامت سماح ابراهيم مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية بزيارة تفقدية لبعض مدارس إدارة شرق شبرا الخيمة التعليمية حيث قامت بزيارة مدرسة بهتيم التجارية وحضرت طابور الصباح واستمعت للإذاعة المدرسية وتحية العلم ثم توجهت لزيارة مدرسة بهتيم الثانوية بنات ومدرسة خالد بن الوليد بنات .

وشددت علي ضرورة الانضباط والالتزام بالحضور والانصراف للمعلمين والطلبة كما شددت علي ضرورة الإشراف اليومي في الملعب وتواجد المشرفين في أماكنهم وتوزيع المشرفين في الأدوار وتواجد مسئول الأمن علي البوابة لتنظيم دخول الطلاب واستقبال أولياء الأمور وحسن استقبالهم ،

وشددت على تكثيف الإشراف اليومي وخاصة أثناء دخول وخروج الطلاب وخلال فترة الفسحة وتوزيع المهام وتحديد الأدوار والمسئوليات على المعلمين ضمانا لتحقيق الانضباط والحرص على سلامة الطلاب .

وتفقدت الفصول الدراسية والمعامل وحجرات الأنشطة وأكدت على ضرورة النظافة المستمرة وتطهير وتعقيم دورات المياه، مؤكده على ممارسة الأنشطة لطلاب المدرسة لابراز الموهوبين والمتميزين وضرورة المشاركة الفعالة في المسابقات والمبادرات الثقافية والفنية.