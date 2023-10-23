"بكرى" يحذر الشباب من حروب الجيل الرابع ويشيد بدور الاعلام فى حرب اكتوبر

اشاد الكاتب الصحفى مصطفى بكري عضو مجلس النواب بدور الإعلام في رفع الروح المعنوية للجنود المصريين والشعب المصري خلال فترة الإعداد للحرب حتي تحقيق النصر العظيم، مؤكدًا الدور الكبير للإعلام في تلك الفترة حيث أسهم في شحذ الهمم واستنفار العزيمة المصرية.

ووجه الشباب بضرورة الحذر من حروب الجيل الرابع، والتلاعب بالعقول والأفكار، وضرب الثوابت والقيم المصرية الأصيلة.

جاء ذلك خلال الندوة التى عقدت اليوم الاثنين فى جامعة الفيوم تحت رعاية الدكتور ياسر مجدي حتاته رئيس الجامعة وحضرها الدكتور عاصم العيسوي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورةنجلاء سعد القائم بأعمال عميد كلية الألسن التي نظمت الندوة حول "انتصار أكتوبر والموقف المصري الراهن" التي استضافت الكاتب الإعلامي مصطفى بكري عضو مجلس النواب ورئيس تحرير جريدة الأسبوع. بحضور عدد من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب، وذلك اليوم الإثنين بالمكتبة المركزية.

تحدث الدكتور عاصم العيسوي حول دور الجامعة في تجديد ذكرى انتصارات أكتوبر كل عام، من خلال تنظيم الاحتفالات بكليات الجامعة المختلفة، وتوعية الطلاب بالجهود التي بذلتها القوات المسلحة المصرية من أجل تحقيق نصر أكتوبر العظيم.

وأوضح أن جامعة الفيوم تعمل على الارتقاء بالجوانب المجتمعية وبناء عقول الطلاب وتنمية أفكارهم.

الانتماء بالوطن

من جانبها اشارت الدكتورة نجلاء سعد أن الكلية حرصت على الاحتفال بنصر أكتوبر العظيم الذي ساهم في استرداد كرامة المصريين وأرض سيناء العظيمة، ووجهت الطلاب بضرورة الانتماء للوطن، وإدارك كافة الأمور التي تحيط بنا هذه الفترة، والسعي نحو تعلم المهارات والمعارف اللازمة ليكونوا أفرادًا نافعين لمجتمعهم.

و ناشد الكاتب الصحفى مصطفى بكرى الجميع بضرورة الوقوف خلف القيادة السياسية للدولة، نظرًا لما تمثله المرحلة الراهنة من أهمية وخطورة.

وفي ختام الندوة استمع.مصطفى بكري إلى تساؤلات الحاضرين وقام بالرد عليها، وقام الدكتور عاصم العيسوي بتكريمه تقديرًا لجهوده المبذولة.

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