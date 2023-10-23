6 مراكز لجامعة جنوب الوادي بمهرجان الفنون بوزارة الشباب

أعلن الدكتور احمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي، اليوم الاثنين، حصول الجامعة على عدة مراكز بمجال الفنون الشعبية بمهرجان ختام مراكز الفنون بالجامعات للموسم الرابع والذى نظمته الإدارة العامة للبرامج والأنشطة الجامعية بالإدارة المركزية لتنميه الشباب التابعة لوزارة الشباب والرياضة "مسابقة المواهب الفردية ".

بيّن رئيس الجامعة، إن في المراكز الفردية في افضل مؤدية للحركة حصدت الطالبة هالة ممدوح المركز الأول، فيما حصل الطالب احمد خليل على المركز الثاني في افضل مؤدى للحركة و المركز الثالث افضل مؤدى للحركة للطالب الحسين محمد.

وأضاف أن الجامعة حصلت على المركز الأول في مراكز الفنون على مستوى الجامعات المصرية في مجال الفنون الشعبية التابعة لوزارة الشباب والرياضة.

وأورد الدكتور بدوى شحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بفوز الطالب مصطفى عبدالفتاح بالمركز الثالث في مجال الرسم الفردي، والطالبة هاجر عصام بالمركز الثالث في مسابقة افضل غناء بمجال المسرح.

مشيرا الى أهمية الأنشطة الطلابية ودورها في تنمية مهارات الطلاب ، والى حرص إدارة الجامعة على مشاركة الفرق الطلابية في مختلف المنافسات الفنية والرياضية، والثقافية، والاجتماعية .

أشرف على فريق الجامعة المشارك بالمسابقة محمد وليد مدير عام مركز الفنون، ريهام محمد العريان مدير إدارة مراكز الفنون ، ونجوى ابو الوفا إداري مركز الفنون، و قام بالتدريب حمام عبد المعطى صديق المدرب لفريق الجامعة للفنون الشعبية.



