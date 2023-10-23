جوريتسكا يغيب عن البايرن طويلا

تأكد غياب ليون جوريتسكا لاعب وسط بايرن ميونخ، بطل الدوري الألماني لكرة القدم في المواسم الـ 11 الأخيرة، عن صفوف فريقه لعدة مباريات جراء تعرضه لكسر في يده غداة الفوز على ماينز في الدوري.

وأصيب جوريتسكا الذي اختتم ثلاثية فريقه أمام مضيفه ماينز 3-1، بكسر في عظمة يده وخضع لعملية جراحية صباح الأحد.

ولن يسافر اللاعب الدولي مع بايرن إلى تركيا لمواجهة جلطة سراي الثلاثاء في الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا.

كما لن يشارك في مباراة السبت على أرض النادي البافاري أمام دارمشتات في المرحلة التاسعة من "بوندسليجا".

وتأتي إصابة جوريتسكا في وقت صعب بالنسبة لثالث الدوري هذا الموسم والذي يفتقد للعديد من كوادره، أبرزهم قائده الحارس مانويل نوير الغائب منذ 10 أشهر بسبب كسر في ساقه أثناء التزلج، وسيرج جنابري كسر في الذراع، والمغربي نصير مزراوي، والبرتغالي رافاييل جيريرو والفرنسي دايو أوباميكانو بسبب مشكلات عضلية.

واشتكى مدرب بايرن توماس توخيل من أن فريقه كان "خجولا بعض الشيء" بعد إغلاق فترة الانتقالات في سبتمبر وقبل تعرض العديد من نجومه للإصابات.