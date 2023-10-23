جولة لمتابعة مشروعات الرصف بمراكز المنيا

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، رؤساء الوحدات المحلية بالتواجد الميدانى ، لمتابعة خطة تمهيد ورصف الطرق الرئيسية ، والأحياء الداخلية بالمراكز، وإعادة تأهيل ورفع كفاءة شبكة الطرق والبنية التحتية ضمن الخطة الاستثمارية 2023 /2024 .

مشددا ، على تسريع وتيرة العمل والتأكد من الإلتزام بكافة المواصفات والمعايير الفنية ، لضمان الإنتهاء من الأعمال المقررة وفق التوقيتات الزمنية المحددة ، بما يُسهم في تيسير انتقال المواطنين وخلق سيولة مرورية ، وتحقيق الأهداف المنشودة لمسار التنمية الشاملة.

وفى هذا السياق، تفقد الدكتور سعيد محمد رئيس مركز ومدينة سمالوط، والمهندس أحمد حسن مدير الهيئة العامة للطرق والكباري بالمنيا ، عدداً من الشوارع المدرجة بخطة الرصف للعام المالي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤، وذلك للبدء فى رصف الشوارع ، أو تركيب بلاط أنترلوك ، وأكد رئيس المركز، على أنه يتم التنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى ، والغاز ، وسنترال سمالوط ، والجهات المعنية للإنتهاء من تجهيز الشوارع ، والإنتهاء من أي أعمال بها قبل البدء فى الرصف ، خاصة وأن عملية الرصف ، تأتي ضمن خطة تمهيد ورصف الطرق والشوارع المحلية ، ذات الأولوية من خلال المشروع القومي للرصف .

ومن جانبه، أوضح المهندس محمد بكر مدير وحدة الرصف بالمحافظة أن خطة الرصف في سمالوط تشمل تركيب انترلوك بمتفرعات شارع السلام بحى شرق بطول 2 كم، ورصف شارع امتداد المدارس بداية من مسجد الزهراء حتى المحيط بطول 1,5 كم، و شارع بجوار مدرسة الزراعة بطول 500 م، وشارع الشريف ومتفرعاته بطول 750 م، وشارع جامع عبد الجواد بالمتفرعات بطول 800 م، واستكمال رصف شارع المحطة بطول 1,2 كم، و شارع جامع خضر بطول 450م، واستكمال رصف شارع زهران بطول 500م، و شارع ناصر ومتفرعاته بطول 750م، ليبلغ بذلك إجمالي ما سيتم رصفه 8 كيلو مترا و 450 م فى 9 شوارع بالمركز.