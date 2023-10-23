إنهاء 70% من إنشاءات محور أبوتشت ـــ دار السلام شمال قنا

عاين اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اليوم الاثنين، الأعمال الإنشائية بمشروع محور ( أبوتشت - دار السلام )، الذي يتم تنفيذه تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، في إطار متابعة معدلات تنفيذ المشروع ، والتأكد من انتظام العمل والوقوف علي المعوقات ووضع الحلول الفورية لها.

أوضح المحافظ، أن محور ( أبوتشت - دار السلام ) يتم تنفيذه بطول ٢٨ كم ، و يربط بين الطريق الصحراوي الغربي بمحافظة قنا غرب النيل عند مركز أبوتشت ، و الطريق الزراعي الشرقي بمحافظة سوهاج شرق النيل عند مركز دار السلام ، حيث تقع مساحة ١٥.٥ كيلو متر من المحور داخل الحدود الإدارية لمحافظة قنا ، و١٢.٥ كم داخل الحدود الإدارية لمحافظة سوهاج.

واستمع محافظ قنا إلى شرح تفصيلي من ممثل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة عن مكونات المشروع المكون من اتجاهين بإجمالي عرض ٢٧.٨ م ، يشمل كل اتجاه ٣ حارات مرورية ، ويضم المحور ٣٠ عمل صناعي وهم ( كوبري النيل بطول ١.٣ كيلو متر- ١٥ كوبري علوي - ٨ برابخ - ٦ أنفاق ).

وأبزر المحافظ، إنه تم الإنتهاء من جميع الأعمال الصناعية في الجزء الخاص بمحافظة قنا حيث وصلت نسب التنفيذ ٧٠ %.

خطة الدولة

يذكر أن إنشاء محور ( أبوتشت - دار السلام ) يأتى ضمن خطة الدولة لتقليل المسافات بين المحاور المقامة علي نهر النيل إلى 25 كم كحد أقصى ، لتسهيل تنقل المواطنين من الجانبين الشرقي والغربي للنيل ، كما تساهم هذه المحاور في فتح مجتمعات عمرانية جديدة بالمناطق الصحراوية ، بالإضافة إلى دعم المشروعات الإستثمارية ، و مشروعات التنمية المستدامة .

رافق المحافظ، الدكتور حازم عمر نائب المحافظ ، والنائبة سحر صدقي عضو مجلس النواب، والدكتور علاء شاكر مدير وحدة تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وسيد تمساح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتشت، وعدد من القيادات التنفيذية