الإثنين 23 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

إنهاء 70% من إنشاءات محور أبوتشت ـــ دار السلام شمال قنا

محور أبوتشت ـ دار
محور أبوتشت ـ دار السلام

 

عاين اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اليوم الاثنين،  الأعمال الإنشائية بمشروع محور ( أبوتشت - دار السلام )، الذي يتم تنفيذه تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، في إطار متابعة معدلات تنفيذ المشروع ، والتأكد من انتظام العمل والوقوف علي المعوقات ووضع الحلول الفورية لها. 

 

أوضح المحافظ، أن محور ( أبوتشت - دار السلام ) يتم تنفيذه بطول ٢٨ كم ، و يربط بين الطريق الصحراوي الغربي بمحافظة قنا غرب النيل عند مركز أبوتشت ، و الطريق الزراعي الشرقي بمحافظة سوهاج شرق النيل عند مركز دار السلام ، حيث تقع مساحة ١٥.٥ كيلو متر من المحور داخل الحدود الإدارية لمحافظة قنا ، و١٢.٥ كم داخل الحدود الإدارية لمحافظة سوهاج. 

 

 

واستمع محافظ قنا إلى شرح تفصيلي من ممثل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة عن مكونات المشروع المكون من اتجاهين بإجمالي عرض ٢٧.٨ م ، يشمل كل اتجاه ٣ حارات مرورية ، ويضم المحور ٣٠ عمل صناعي وهم ( كوبري النيل بطول ١.٣ كيلو متر- ١٥ كوبري علوي - ٨ برابخ - ٦ أنفاق ). 

 

وأبزر المحافظ، إنه تم الإنتهاء من جميع الأعمال الصناعية في الجزء الخاص بمحافظة قنا حيث وصلت نسب التنفيذ ٧٠ %. 

خطة الدولة 

يذكر أن إنشاء محور ( أبوتشت - دار السلام ) يأتى ضمن خطة الدولة لتقليل المسافات بين المحاور المقامة علي نهر النيل إلى 25 كم كحد أقصى ، لتسهيل تنقل المواطنين من الجانبين الشرقي والغربي للنيل ، كما تساهم هذه المحاور في فتح مجتمعات عمرانية جديدة بالمناطق الصحراوية ، بالإضافة إلى دعم المشروعات الإستثمارية ، و مشروعات التنمية المستدامة .

 

 

 رافق المحافظ،  الدكتور حازم عمر نائب المحافظ ، والنائبة سحر صدقي عضو مجلس النواب، والدكتور علاء شاكر مدير وحدة تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وسيد تمساح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتشت، وعدد من القيادات التنفيذية

 

 

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