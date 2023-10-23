إصابة شخص في تصادم سيارة بدراجة هوائية بشرم الشيخ

إصابة شخص، في حادث تصادم شخص تصادم سياره بدراجة هوائيه بشرم الشيخ اليوم الاثنين على طريق شرم الشيخ بالهضبة شارع مجلس المدينه خلف دلتا شرم بمحافظة جنوب سيناء.

وتلقى اللواء محمد كامل العناني، مدير أمن جنوب سيناء، بلاغًا من شرطة النجدة، يفيد بتصادم سيارة ملاكى بدراجة هوائية أد إلى إصابة شخص على طريق الهضبة شارع مجلس المدينة خلف دلتا شرم بشرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء

أسفر الحادث عن إصابة شخص وتم الدفع بسياره إسعاف، وتم نقل الحالات إلى مستشفى شرم الشيخ الدولي، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الواقعة.