«الإمارات دبى» يُقرض «تمكين» 200 مليون جنيه لدعم متناهية الصغر

وقع بنك الإمارات دبى الوطنى -مصر، عقد قرض متوسط الأجل بقيمة 200 مليون جنيه مصرى مع شركة الأهلى كابيتال للتمويل متناهى الصغر – تمكين.

ويأتى هذا القرض فى إطار تعاون استراتيجى فعال بين بنك الإمارات دبى الوطنى -مصر وشركة تمكين، بهدف تطوير وتوسيع نطاق المشروعات متناهية الصغر وتمويل احتياجاتها المالية، ويتضمن القرض شروطاً سلسة التطبيق وميسرة من أجل تعزيز الاستدامة المالية للمشروعات متناهية الصغر ومساعدتها على تحقيق نجاحات مستدامة فى المستقبل.

قال تامر راغب – رئيس قطاع ائتمان الشركات والمؤسسات المالية ببنك الإمارات دبى الوطني-مصر إن هذا التعاون يتماشى مع استراتيجية البنك تناغما مع استراتيجية الدولة لدعم الشمول المالى والتمويل متناهى الصغر لما يمثله هذا القطاع من أهمية اقتصادية واجتماعية فى الوصول للفئات المهمشة تمويليا على مستوى الجمهورية ودمج هذه الشريحة فى الاقتصاد الرسمى وتعزيز خلق فرص عمل جديدة.

وتعد شركة الأهلى كابيتال للتمويل متناهى الصغر «الأهلى تمكين» شركة رائدة فى مجال خدمات التمويل للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر فى مصر، تهدف إلى توفير الدعم المالى والتمويل للمشروعات متناهية الصغر التى تواجه صعوبات فى الحصول على تمويل تقليدى، من خلال هذا القرض ستتمكن الشركة من توسيع نطاق عملها وتعزيز قدرتها على تحقيق التنمية الاقتصادية وتحقيق تطور مستدام فى السوق المصرى تماشيًا مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

قال مجدى موسى-العضو المنتدب لشركة الأهلى «تمكين»–إن التعاقد مع بنك الإمارات دبى الوطني-مصر لتوفير التمويل اللازم لأصحاب المشروعات متناهية الصغر يأتى فى سياق العمل على دعم مصادر تمويل المحفظة الائتمانية للشركة والتى تفى بمتطلبات التوسع فى زيادة الخدمات المالية التى تتماشى مع احتياجات الفئات المستهدفة، وخاصة تلك المشروعات التى تساهم فى خلق قيمة فعالة على الاقتصاد القومى فى القطاعات الإنتاجية والخدمية، وكذلك لما لها من مردود إيجابى على خلق فرص العمل المستدامة وتحسين استقرار الدخل لكل من أصحاب العمل والعاملين.