شبانة: الزمالك يدرس إرسال وفدا للبرتغال للتفاوض مع لشبونة

كشف الإعلامي محمد شبانة عن فتح خطوط إتصال بين إدارة نادي الزمالك الجديدة ونادي سبورتنج لشبونه البرتغالي للوصول إلى حل ودي في أزمة مستحقات شيكابالا المتأخرة.

وأضاف شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أن الزمالك عرض دفع ٥٠ ٪ من المبالغ المستحقة على أن يتم تقسيط الباقي على دفعات يتم الإتفاق على موعدها .

وأتم شبانة حديثة بأن إدارة الزمالك تدرس إرسال وفد رسمي إلى البرتغال لسرعة إتمام التفاوض وحسم الأمور لإبلاغ الفيفا حتى يتم رفع القيد قبل فترة الإنتقالات المقبلة .

في سياق متصل نشر شيكابالا صور تيشيرت مكتوب عليه كلمة فلسطين عبر حسابه بموقع انستجرام بعد فوز الزمالك على نظيره سموحة 5-1 في اللقاء الذي جمع بينهما في إطار الجولة الرابعة بمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وحقق الزمالك بقيادة المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، فوزًا كبيرًا على نظيره سموحة نتيجة 5-1 في الجولة الرابعة بمسابقة الدوري المصري الممتاز.

رفع فريق الزمالك رصيده إلى النقطة 8 بالمركز الثالث في جدول الدوري المصري الممتاز، وبفارق نقطة وحيدة عن المتصدر والمركز الثاني "فيوتشر والمصري" بنفس العدد من النقاط.