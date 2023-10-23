عمرو الجناينى نائباً للرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لـCIB

أعلن البنك التجاري الدولي-مصر CIB أكبر بنك قطاع خاص في مصر تعيين عمرو الجنايني نائبا للرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك التجاري الدولي-مصر CIB، وذلك بعد موافقة البنك المركزي المصري.

وكان «الجنايني» يشغل منصب الرئيس التنفيذي للقطاع المؤسسي في البنك التجاري الدولي، ويتمتع بخبرة مصرفية تتجاوز 35 عاما تقلد خلالها العديد من المناصب المختلفة، حيث التحق بالبنك التجاري الدولي عام 2004 وتقلد عددًا من المناصب، حيث تولى منصب المدير العام ورئيس قطاع المؤسسات المالية (2004)، والمدير العام ورئيس قطاع العلاقات المؤسسية (2010).

كما شغل منصب المدير العام لسوق المال والمراسلين بالبنك المصري المتحد، ورئيس غرفة المعاملات الدولية بالبنك المصري لتنمية الصادرات، ومدير أول غرفة المعاملات الدولية ببنك قناة السويس.

كما تولى «الجنايني» رئاسة مجلس إدارة عدد كبير من الشركات، حيث ترأس مجلس إدارة شركة سى آى أست مانجمنت، ورئيس مجلس إدارة شركة التجاري الدولي للسمسرة، والرئيس الشرفي للاتحاد العربي للمتداولين في الأسواق المالية (ICA)، والرئيس الشرفي ومؤسس الجمعية المصرية للمتداولين في الأسواق المالية (ACI).

و تولي عضوية مجالس إدارات شركات (سى آى كابيتال هولدينج والشركة المصرية للاتصالات من ذوي الخبرة، وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي، والشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية)، وعضواً بمجلس إدارة الشركة المصرية لنقل البيانات (TE Data) من ذوي الخبرة وعضو مجلس إدارة تنفيذي لاتحاد الأسواق المالية الدولي (ACI International)، وعضو مجلس إدارة شركة رويال أند سن للتأمين ورئيس مجلس إدارة شركة كابيتال للسمسرة في الأوراق المالية.

وخلال فترة عمله المصرفي التي تخطت الـ35 عاما نجح في تحقيق أداء مبهر في كل المناصب التي تولي إدارتها، حيث يعتبر أحد أبرز المسئولين التنفيذيين في القطاع المالي منذ حصوله على بكالوريوس التجارة من جامعة القاهرة عام 1985. بدأ مسيرته المهنية ببنك قناة السويس الذي وصل فيه إلى منصب مدير أول غرفة المعاملات الدولية.

ثم انتقل إلى البنك المصري لتنمية الصادرات عام 1994 حتى تولى منصب رئيس غرفة المعاملات الدولية.

وفى عام 1996، انضم إلى البنك المصري المتحد كجزء من فريق الإدارة الجديد المكلف بتطوير البنك شاغلاً منصب مدير عام قطاع سوق المال والمراسلين.

وفى عام 2004 التحق للعمل بالبنك التجاري الدولي، كمدير عام ورئيس لقطاع المؤسسات المالية، وقد برع في إدارة القطاع نظراً لعلاقاته القوية في السوق المالي على الصعيدين المحلى والإقليمي، كما أنه حصل على شهادة خبير ائتمان معتمد من بنك جيه بى مورجان تشيس بلندن عام 2005.

كان هذا النجاح استمرارًا لتفوقه السابق في نقل أي مؤسسة يقودها إلى المستوى الأعلى حتى تم تكليفه من قِبل الإدارة العليا بالبنك التجاري الدولي عام 2010 بتأسيس إدارة العلاقات المؤسسية.

منذ عام 2017 وحتى الآن يشغل منصب الرئيس التنفيذي–القطاع المؤسسي بالبنك التجاري الدولي، بما يتطلبه هذا الدور من قيادة وتوجيه، عمل على تحقيق الأهداف الاستراتيجية قصيرة ومتوسطة المدى بما يتماشى مع سياسة البنك وخططه ورؤيته.

وقد امتدت خبرته عالميا، حيث كان أول مصري وأصغر من شغل منصب رئيس الاتحاد العربي للمتداولين في الأسواق المالية (ICA) ومقره بيروت ويحتفظ بمنصب الرئيس الشرفي له، وكان أيضا عضو مجلس إدارة تنفيذي لاتحاد الأسواق المالية الدولي (ACI International) ومقره باريس، وهو أيضا مؤسس ورئيس الجمعية المصرية للمتداولين في الأسواق المالية (ACI Egypt)، كما ظل رئيسا شرفيا لها.

بفضل سمعته وخبرته المشهود لها على نطاق واسع، تم اختياره كعضو مجلس إدارة من ذوي الخبرة في العديد من الشركات الكبرى في مصر في مجالات الطيران والخدمات المالية والاتصالات، كما تم انتخابه للعمل في مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي لخمس جولات انتخابية متتالية منذ عام 2005 حتى عام 2021.