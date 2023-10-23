عالم بجامعة سوهاج يترأس فريق طبي عالمي لتحليل طرق وعلاج السلس البولي

صرح الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج أن الدكتور فوزي فتحي فراج الأستاذ المساعد بجراحة المسالك البولية بكلية الطب البشري بالجامعة و عضو المكتب العلمي للجمعية الأوروبية للمسالك البولية قد ترأس فريق طبي عالمي لتحليل طرق وكيفية علاج السلس البولي، حيث يعد هذا المرض من الأمراض المستعصية والمنتشرة التي تصيب حوالي ١٨٪؜ من سكان العالم.





وأضاف النعماني ان إجراء البحث استغرق من الوقت ٣ سنوات ونصف تحت رعاية المكتب العلمي للجمعية الأوروبية للمسالك البولية، وشارك به علماء من جامعات بريطانية و فرنسية و اسبانية و نرويجية و هولندية و يونانية، وتم نشره في المجلة الاوروبية للمسالك البولية European Urology وهي تعد أرقى المجلات الجراحية التخصصية و أعلاها علي الإطلاق في معامل التأثير علي مستوي العالم.





وأعرب الدكتور حسان النعماني عن فخره واعتزازه بأبناء الجامعة وبما يقدموه من أبحاث علمية تخدم المنظومة البحثية، ويؤكد مكانه الجامعة التنافسية المتميزة على المستوى الدولي والعالمي، مؤكداً ان الجامعة تذخر بكوكبة متميزة من العلماء في كافة التخصصات العلمية.





ومن جانبه أوضح الدكتور فوزي فتحي فرج أن البحث يركز على التدقيق في سبل العلاج الحالية لمرضى فرط نشاط المثانة و السلس البولي و اعاده التحليل التجميعي لنتائج أكثر من ٦ آلاف بحث و وثيقة في هذا المجال، حيث توصل العمل لنتائج و توصيات من شأنها ان تصنع تحولاً نوعياً في كيفية علاج ومتابعه المرضى.





ومن الجدير بالذكر ان الدكتور فوزي فتحي فرج حصل على الدكتوراة من جامعة رادباود بهولندا وحائز على جائزه الدولة للعلوم الطبية من جمهورية مصر العربية، و جائزه أفضل عالم شاب في الجمعية الأوروبية للمسالك البولية ٢٠١٢، و جائزة أفضل بحث عالمي لديناميكية التبول من الجمعيه الأمريكية للمسالك البولية ٢٠١٦، وهو عضو في المكتب العلمي للجمعية الاوروبية للمسالك البولية لأكثر من ١٠ سنوات، و رئيس المكتب العلمي و البحثي للجمعية العربية للمسالك البوليه لقرابة ٥ أعوام، وله إنتاج علمي كبير مابين ٧٠ ورقه بحثية تم نشرها في عدد من المجلات العلمية، و محكم للمؤتمر السنوي للجمعية الاوروبية للمسالك البولية.