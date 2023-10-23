رئيس منطقة البحر الأحمر الأزهرية يشهد انطلاق فعاليات الموسم الثاني لمبادرة "أخ ثان والرابط إنساني" بسفاجا



تفقد فضيلة الدكتور محمد حسانين عبد اللاه، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة البحر الأحمر الأزهرية، ويرافقه حسن عبد الباسط، مدير إدارة أمن المنطقة، صباح اليوم ، معهد الزيتون الابتدائي النموذجي بسفاجا، للاطمئنان على انتظام سير العملية التعليمية بالمعهد.

كما شهد فضيلته انطلاق فعاليات مبادرة "أخ ثان والرابط إنساني" والتي تهدف لترسيخ قيم ومبادئ تربوية وتعريف الطلاب والطالبات بالمعاهد الأزهرية ببنود وثيقة الأخوة الإنسانية، التي وقعها فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وقداسة بابا الفاتيكان فرنسيس، والمعنية بنشر قيم الإخاء والسلام والتسامح على مستوى العالم.

وقد تابع فضيلة رئيس المنطقة، قاعات رياض الأطفال للاطمئنان على انتظام العملية التعليمية وعدم وجود شكوى تعوق حسن انضباطها، مع التوجيه بضرورة تنفيذ جميع التعليمات الواردة من قطاع المعاهد الأزهرية للوصول للأهداف التعليمية في هذا القطاع شديد الأهمية.

وكانت فعاليات المبادرة قد انطلقت اليوم ترسيخا لقيمة التسامح، حيث تضمنت الإذاعة الصباحية فقرات تناولت مدى قيمة التسامح، بين قصة ومشهد مسرحي وحوار باللغة الإنجليزية عن قيمة التسامح، مع رفع الطلاب لافتات تشير للقيمة

كما تابع فضيلة الدكتور محمد حسانين عبد اللاه، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة البحر الأحمر الأزهرية، وفضيلة الشيخ سعد عبد الحميد خلف الله، مدير عام المنطقة للعلوم العربية والشرعية فعاليات اليوم الأول للبرنامج التدريبي لتنمية مهارات الإداريين بديوان عام المنطقة على الحاسب الآلي، بقاعة الكمبيوتر التعليمى، وذلك في إطار تحقيق خطة التنمية المستدامة والارتقاء بمستوى أداء العاملين داخل المنطقة.

وأكد رئيس المنطقة على أهمية مثل تلك البرامج التدريبية، وتحقيق الاستفادة لتنمية مهاراتهم ورفع قدراتهم المهنية من أجل الارتقاء بمنظومة العمل في الأزهر.

وقد حاضر في التدريب أشرف عيسى، عضو الدعم الفني بإدارة جودة التعليم بديوان عام المنطقة، حيث تناول التدريب أساسيات الحاسب الآلي، وقد بلغ عدد المتدربين " ١٨ " متدرب من جميع إدارات المنطقة، وتم تنظيم التدريب باشراف إدارة التدريب التربوي بالمنطقة بالتنسيق مع إدارة الكمبيوتر التعليمى.