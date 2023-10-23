ورشة عن فن الشغل بخيط الكليم لعضوات أندية الفتاة والمراة بالشرقية

نظم مركز التنمية الشبابية ببلبيس بمحافظة الشرقية، ورشة حرفية عن فن الشغل بخيط الكليم، وذلك بحضور 10فتيات من عضوات أندية الفتاة بمركز التنمية الشبابية ببلبيس ضمن خطة المركز الداخلية لأندية الفتاة والمراة.

وقامت بتدريب الفتيات فاطمة محمد المدربة المعتمدة، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، والدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة.

وأشرف على فاعليات الورشة الدكتور أيمن عبد المقصود وكيل المديرية للشباب، والدكتور أحمد حماد مدير عام الشباب، وراجى عياد مدير إدارة الخدمات الشبابية.